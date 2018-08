Nový hladový hráč: Český strojírenský holding udělal první akvizici za stovky milionů

Ačkoli Český strojírenský holding učinil svou první akvizici až nyní, skupina jedenácti investorů, která za ním stojí, funguje už asi rok. „Za tu dobu jsme prošli asi padesát investičních příležitostí a nakonec jsme koupili firmu Karned Tools,“ řekl serveru Euro.cz šéf holdingu Jiří Polman, který dosud působil jako generální ředitel chomutovské firmy Sandvik Precision Tubes. Do Karned Tools Český strojírenský holding vstoupil prostřednictvím fondu nazvaného ČSH SPV 1.

Severočeský strojírenský podnik Karned Tools, který dosud vlastnil Karel Lisec a Milan Vrba, má tržby zhruba 150 milionů korun. Vyrábí například přesné frézy, brousící nože či vrtáky, které se používají k obrábění kovu a dřeva. „Máme velmi dobrou představu, kam bychom mohli firmu dál rozvíjet,“ věří si Polman, který dlouhé roky pracovat v Německu a Švýcarsku pro nadnárodní korporaci Dupont. Hodnotu transakce nechtěl sdělit, přesahuje však podle něho výši obratu. Na Karnedu však skupina investorů nechce skončit. Rozpracované má další dvě akvizice, třebaže jsou v počátečním stádiu.

Český strojírenský holding tvoří jedenáct privátních investorů, kteří se mezi sebou vesměs znají z dřívějšího působení. Patří do něho například František Dostálek či Jan Žůrek, dlouholetí partneři poradenské firmy KPMG, kteří na začátku devadesátých let zakládali její tuzemskou pobočku. Dále například Tomáš Korostenský, který působí ve fotovoltaice. Ve skupině jsou lidé i průmyslových oborů jako zmíněný Jiří Polman, který je zároveň generálním ředitelem holdingu. Mezi investory je i dlouholetý profesor ČVUT Vladimír Mařík, který se zabývá umělou inteligencí, a své prostředky do holdingu vložil i finančník Libor Winkler ze skupiny RSJ.

Co tak různorodou skupinu lidí spojuje? Podle Polmana je to přesvědčení, že české strojírenství je perspektivní obor a vyplatí se do něho investovat. Český strojírenský holding má nyní vlastní kapitál 165 milionů korun, k čemuž přidává ještě finanční páku bankovního úvěru. Kapitál však hodlá dál navyšovat podle konkrétních projektů, které bude akvírovat. „Rádi bychom se dohromady přiblížili vlastnímu kapitálu kolem jedné miliardy korun,“ říká Polman s tím, že jednotliví partneři se přitom sami chtějí aktivně podílet na strategii.

Holding je otevřený i dalším partnerům, kteří budou podle Polmana přibývat. Mezi nimi mohou být i samotní majitelé nakupovaných firem. „Fond (ČSH SPV 1, pozn. red.) nabízí původním vlastníkům kupovaných společností možnost vstoupit do samotného holdingu, což může být pro mnohé majitele firem, kteří hodlají svůj podíl ve firmě prodat, zajímavé“ komentuje řídící partner advokátní kanceláře PwC Legal Bořivoj Líbal, který holdingu s akvizicí Karned Tools radil.

Firem na prodej je v Česku nyní velké množství. Kromě tradičního problému zakladatelů, kteří nemají nástupce, prodávají vlastníci firem i proto, že se ekonomika nachází na vrcholu konjunktury a k prodeji je nejlepší doba.

