Babiš: Nový blok Dukovan by měl postavit ČEZ, vláda investici podpoří jako garant

„My jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná,“ řekl Babiš na dnešním semináři o dukovanské elektrárně ve Valči na Třebíčsku. Uvedl, že není pravda, že vláda pouze uvažuje o prodloužení životnosti nynějších bloků Dukovan. „My chceme analyzovat všechny možnosti. Ale my jsme jasně řekli, že vláda chce, aby ČEZ postavil nový blok v Dukovanech,“ uvedl premiér.

Do dceřiné společnosti, která by se podle Babiše měla o stavbu bloku postarat, by měla firma ČEZ vložit aktiva Dukovan, případně i Temelína. Garantem investice by pro ni byl ČEZ, stát by byl druhý v pořadí, řekl premiér. Za důležité označil i technologie, aby bylo možné postavit blok včas a podle rozpočtu. Uvedl to s poukazem na protahující se stavby bloků ve Finsku nebo na Slovensku.

Podle ekonoma a poradce investiční skupiny J&T Michala Šnobra, který sdružuje část menšinových akcionářů firmy ČEZ, je forma stavby nového bloku v Dukovanech navrhovaná Babišem mimo zákony platné v ČR a mimo schválený model garance pro stavbu jaderných elektráren v EU. Problém tkví především v tom, že představenstvo ČEZ by v takovém případě neslo trestněprávní a majetkovou odpovědnost, poukázal. O ekonomické efektivitě a návratnosti stavby nových atomových reaktorů v Dukovanech pochybuje Edvard Sequens z ekologické organizace Calla.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) řekla koncem srpna, že do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Koncem října pak Babiš mluvil o možném prodloužení životnosti Dukovan o deset let.

Stavět, či nestavět jaderný reaktor. Korejci i další zájemci si možná budou muset počkat

„Netlačte nás do toho, abychom vám řekli, že to bude 31.12. Chceme rozhodnout a rozhodneme, až budeme mít dostatek podkladů,“ řekla dnes Nováková ve Valči. Uvedla, že vláda chce naplňovat státní energetickou koncepci, prodloužení životnosti nynějších dukovanských bloků označila za záložní alternativu. I podle ní by se o stavbu nového dukovanského bloku měl postarat ČEZ, který by měl primárně zajišťovat i financování. „ČEZ je již několik let poměrně ve vysokém zisku a vyplácí dividendy,“ řekla.

Podle generálního ředitele firmy ČEZ Daniela Beneše přípravy na stavbu nového jaderného bloku pokračují. „Já vám za sebe říkám, že všichni na úrovni vlády, státních institucí i ČEZu se tomu věnujeme,“ řekl jen. Podotkl, že největší výdaje lze očekávat až po dokončení přípravných prací, tedy po roce 2027.

„Minoritní akcionáři už zcela jasně projevili svoji nevůli stavět jaderné elektrárny,“ řekl mluvčí firmy ČEZ Ladislav Kříž. Uvedl, že jde o dlouhodobou strategickou investicí, ale z z krátkodobého hlediska je rentabilita diskutabilní. Případné soudní spory by prý mohly zablokovat stavbu na desítky let. „Snadné řešení v tomto směru zatím není,“ uvedl Kříž.

Beneš v předchozí debatě se zástupci regionu prohlásil, že by bylo lépe, kdyby česká energetika zůstala stoprocentně státní. „Myslím, že by ČEZ měl zvážit, zda by ČEZ z nějaké části ČEZu minoritní akcionáře nevytěsnil. Ale ta diskuse probíhá a nemá zatím závěr,“ řekl.

ČEZ ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.

