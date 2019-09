Revoluční služba sdílené ekonomiky: přes celé Německo autem za jedno euro

Služba Flipcar využívá toho, že půjčovny aut potřebují převézt prázdná auta z jednoho místa na druhé. Mladá firma z Brém generuje zisk od půjčoven aut. Ty ušetří až 80 procent současných nákladů na platy studentů, kteří si převážením vozů po Německu přivydělávají. Jen za 26 korun je možné se dopravit například z Mnichova do Düsseldorfu.

Flipcar založili Sven Gunkel a Okan Gürsel. Službu nabízejí několik dní. Doufají, že budou mít s konceptem na trhu osobní dopravy úspěch. „Všimli jsme si, jak je neefektivní logistika autopůjčoven,“ vysvětlil Gürsel.

„Přišel nápad využít cesty s prázdnými auty na službu pro soukromé osoby, jež chtějí jet do stejného cíle,“ dodal. Majitelům autopůjčovny odpadnou náklady na to, že jim řidič automobil převeze z jednoho konce Německa na druhý. To může stát až 400 eur (10 320 korun).

S Flipcarem spolupracuje největší půjčovna aut v Německu Europcar, jež má sídlo ve Francii. „S nabídkou, jak ji inzeruje Flipcar, může dojít k oboustranně výhodné situaci. Zákazník dostane auto za neobvykle nízkou cenu. Pronajímatel nechá přepravit automobil na cílové místo bez použití vlastních zaměstnanců v požadovaném čase,“ vysvětluje Friedel Bechtel z porovnávacího portálu autopůjčoven biliger-mietwagen.de.

Samozřejmě nevýhodou systému je to, že je takto možné využít automobil jen pro jednu cestu. Pro zpáteční trasu si musí zákazník pravděpodobně zajistit jiný druh přepravy.

I když koncept není úplně originální, nová aplikace umožňuje vyhledávat levná spojení a také si je velmi jednoduše dopředu rezervovat, zdůraznil Gürsel.

Další novinkou je i to, že věrní a spolehliví zákazníci mohou sbírat odměny ve formě digitální měny FlipCoin. Za nasbírané tokeny si mohou rezervovat například jízdu luxusním vozem Porsche. Nejoblíbenějšími cílovými destinacemi jsou velká města – Berlín, Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem a Drážďany.

Zakladatelé firmy Flipcar Sven Gunkel a Okan Gürsel.

