Sedm a půl milionu aut na dosah. Sdílení poletí nahoru, předpovídá studie

Carsharing v Praze, ilustrační foto Autor: Archiv

Auto přestává být předmětem výlučného vlastnictví a stále více lidí na něm bude chtít vydělávat. Studie společnosti KPMG předpokládá, že v roce 2025 by v Evropě mělo být k dispozici 2,3 milionu sdílených aut. O deset let později by již mělo být sdíleno dokonce 7,5 milionu vozů. A už 60 procent Čechů je ochotno za peníze své auto sdílet s ostatními.