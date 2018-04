Nízké náklady a téměř žádné dluhy. Aramco je nejziskovější ropnou firmou na světě

Podle zjištění Bloombergu Saudi Aramco předstihuje takové giganty, jako je Apple, Samsung nebo Microsoft. Ani tyto výsledky však podle analytiků nemusejí ospravedlnit tržní hodnotu dvou bilionů dolarů, jakou firma plánuje získat při svém vstupu na burzu.

Aramco hospodářské výsledky nezveřejňuje, s blížícím se vstupem na burzu ale bude muset investory informovat, jak funguje a jak si vydělává. Společnost původně plánovala primární emisi akcií (IPO) na letošní rok, zamýšlený krok ale bude zřejmě odložen do roku 2019.

Konec snu o polském Kuvajtu: těžit plyn z břidlic už nikdo nechce

Jak zjistil Bloomberg, z výsledků vypočtených podle mezinárodních účetních standardů IFRS je patrné, že Saudi Aramco má velmi nízké výrobní náklady a nemá prakticky žádné dluhy. Její cash flow v loňském prvním pololetí dosáhlo 52,1 miliardy dolarů a vládě firma vyplatila na dividendách 13 miliard dolarů.

Saúdská Arábie předpokládá, že prodejem pětiprocentního podílu ve společnosti Aramco na domácích i zahraničních burzách získá rekordních 100 miliard dolarů. Tržní kapitalizace firmy by tak dosáhla dvou bilionů dolarů. S přehledem by tak předstihla všechny firmy světa a nechala by daleko za sebou konkurenty v ropném sektoru, jako je Exxon Mobil a Royal Dutch Shell. Tržní kapitalizace Exxonu se pohybuje kolem 330 miliard dolarů, Shell má tržní hodnotu asi 285 miliard dolarů.

Řada analytiků ale cíle společnosti Saudi Aramco zpochybňuje, podle nich hodnota saúdského gigantu jen mírně přesáhne jednu miliardu dolarů.

Čtěte také: