Lithium i kobalt. Německý průmysl se hlásí k dobývání surovin ve vesmíru

Německo by se mělo připojit ke státům, které budou využívat suroviny dostupné v okolním vesmíru. Proto by mělo přijmout příslušnou legislativu a stát by měl takové projekty podporovat.

Tyto teze vyplývají z pracovních dokumentů německého svazu průmyslu BDI pro kongres o využívání surovin, který pořádá svaz 3. července v Berlíně. Vláda Angely Merkelové by měla podporovat inovativní projekty, jež se zaměřují na průzkum a využívání vesmíru, píše se v materiálech, které má k dispozici deník Die Welt.

„Pokud chce Německo udržet a rozšířit svou klíčovou roli v leteckém a vesmírném průmyslu, musí spolková vláda rychle přijmout zákon o vesmíru se zvláštním ustanovením pro těžbu nerostných surovin,“ píše německý svaz průmyslu.

Některé suroviny, jako je lithium nebo kobalt, se považují za strategické pro další rozvoj německé energetiky podporující obnovitelné zdroje energií, bateriová úložiště a rozvoj elektromobility.

Zlatá horečka ve vesmíru:

Neexistence právního rámce pro dobývání vesmíru soukromým společnostem svazuje ruce. Takový zákon kromě Ruska a Spojených států například přijaly i Mongolsko nebo Peru, aby přilákaly soukromé investice do tohoto sektoru. Minulý rok také Lucembursko, připomenul německý deník. Malá země přilvábila do Evropy americké firmy Planetary Resources a Deep Space Industries, které plánují těžbu na asteroidech v blízkosti Země.

Mezi lety 2000 a 2016 soukromé firmy investovaly do projektů spojených s průzkumem vesmíru 16 miliard dolarů. Německu se ale investoři vyhýbají, i když se jedná o čtvrtou nejsilnější ekonomiku světa.

Zákon by měl definovat limity odpovědnosti pro komerční sektor v případě havárie a souvisejících škod během kosmických projektů. I když se německá vláda v koaliční smlouvě zavázala poskytnout právní rámec soukromým subjektům pro výzkum vesmíru, zatím žádné konkrétní kroky nepodnikla.

Odborník na surovinovou bezpečnost z BDI Matthias Wachter se obává, že Německo může zaspat ve vývoji projektů těžby nerostných surovin bez příslušné legislativy. „Příklad Lucemburska ukazuje, jaký impuls může dát zákon o vesmíru,“ řekl.

Ekologičtější těžba

Těžit suroviny ve vesmíru je podle Wachera ekologičtější varianta těžby, než je tomu v případě dobývání nerostů na Zemi. Koncentrace výskytu vzácných kovů je na asteroidech také mnohem vyšší. Už bylo identifikováno asi 18 tisíc planetek v dostupné vzdálenosti od Země, kde by bylo možné zahájit v následujících letech těžební práce.

Nejvíce planetek leží v pásu mezi Marsem a Jupiterem. Okolo roku 2020 plánují těžařské firmy první průzkumné lety k blízkým asteroidům.

„Ekonomické využití planetek bude hrát v budoucnu důležitou roli,“ tvrdí Grigorij Richters, který založil iniciativu Den asteroidů (30. června). Podle něj je důležité, aby lidstvo mělo další vizi pro objevování okolního vesmíru. Německo by u toho nemělo chybět, tvrdí rodák z Hamburku.

