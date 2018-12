Nejvyšší počet, největší objem: Česko je v čele regionálního žebříčku fúzí a akvizic

Český trh fúzí a akvizic se v prvním pololetí 2018 umístil na prvním místě mezi zeměmi regionu střední a východní Evropy, a to co do objemu i do počtu zveřejněných transakcí. Největší byl nákup telekomunikačních společností norského Telenoru skupinou PPF za 3,4 miliardy dolarů, vyplývá ze statistik poradenské firmy EY. Celkový objem transakcí se zveřejněnou hodnotou v regionu činil 13,4 miliardy dolarů.