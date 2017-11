Hlavatý, Pokorná Jermanová a Půta se vzdali poslaneckého mandátu

Nástupci všech tří poslanců, kteří svůj mandát vykonávali pouze tento týden, by do dolní komory mohli nastoupit už příští úterý. Pokornou Jermanovou nahradí starosta Milovic Milan Pour (ANO), Půtu by měl zastoupit bývalý starosta Jindřichovic pod Smrkem Petr Pávek (STAN). STAN už Pávka podle předsedy svých poslanců Jan Farského zapojil do jednání poslaneckého klubu. Za Hlavatého by do Sněmovny měla nastoupit lékařka Eva Matyášová (ANO).

V případě Půty už policie nebude muset žádat Sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání. Půta sám v závěrečné řeči před poslanci připomenul, že byl před třemi lety obviněn z přijetí stotisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí kostela v Liberci. Půta své stíhání označil za neopodstatněné a nespravedlivé, vybídl ale Sněmovnu, aby imunitu radikálně omezila jen na parlamentní projevy tak, jak to chtějí navrhnout poslanci STAN. Svůj odchod ze Sněmovny zdůvodnil i tím, že nechce kumulovat funkce.

Kalousek dostal dárek

Ze stejného důvodu dolní komoru pouští v souladu s doporučením hnutí Pokorná Jermanová. Při rozloučení se Sněmovnou poděkovala předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi za to, že ji naučil sebeovládání, a darovala mu svůj zelený svetřík. „Poraďte se s odborníky na módu, co to znamená mikina a módní svetřík. Určitě vám nebude, protože je to ten autentický, do toho se fakt nevejdete při vší úctě,“ řekla Kalouskovi. Narážela tak na to, že ji Kalousek v minulém funkčním období kritizoval v domnění, že má při řízení schůze na sobě mikinu.

Hlavatý ve své řeči poděkoval zhruba pěti tisícům voličům, kteří ho koncem října přednostními hlasy ze Senátu do Sněmovny dostali, čímž ho zaskočili. Kvůli tomu se dříve se nechal slyšet, že by doplňovací volby měli zaplatit právě jeho kroužkující voliči.

Členy Sněmovny nadále zůstávají olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk a jeho karlovarská kolegyně Jana Vildumetzová (oba ANO), která ale oznámila, že se vzdá hejtmanského platu.

