Nafta nad zlato? ANO, prostě to pohlídáme

Na jednání vlády panovala tehdy zvláštní atmosféra. Bylo pár týdnů poté, kdy premiér Bohuslav Sobotka odvolal ministra financí Andreje Babiše a na klíčovém bodě jednání, o němž bude řeč, se vládní koalice „štípla“. Ministři měli rozhodovat, jak vyřešit situaci, že Česko nemá naplněný stav nouzových zásob pohonných hmot. Rébus, zda jako doplnění nakoupit ropu, nebo rovnou benzin a naftu, nevyřešili. A situace trvá dodnes. Zanedlouho ji bude vláda řešit znovu a v pozadí se rýsuje byznys za desítky miliard korun v režii Babišova kabinetu.

Pro pochopení situace je třeba rozvinout onu scénu z pondělí 26. června minulého roku. Ač to není zvykem, premiér Sobotka dal hlasovat jmenovitě. Nejprve o nákupu ropy. Ministři za ANO nezvedli ruku ani proti, ani pro. Poté se hlasovalo o nákupu nafty a benzinu. Ministři za ANO opět ruku nezvedli, a vláda tak nerozhodla o ničem. „Česko má mít podle zákona nouzové zásoby ropy na minimálně 90 dnů. Vláda to chtěla zajistit, ale ministři za ANO to zablokovali,“ glosoval po jednání premiér Sobotka.

Logických důvodů, proč nakoupit ropu, existuje několik. Důvod k nákupu nafty a benzinu je oproti tomu jen jeden a ANO možná už tehdy tušilo, že by rozhodnutí chtělo odsunout až do dnešních dnů, kdy bude mít situaci pod kontrolou.

Proč koupit ropu? Je to levnější. Kvůli podezřelým obchodům bývalého vedení Státní správy hmotných rezerv (SSHR) je v areálu státní společnosti Mero ČR v Nelahozevsi pro ropu volná kapacita. Ač nevyužitá, SSHR za ni platí zhruba 48 milionů ročně. Mimochodem za dodatek smlouvy s firmou Viktoriagruppe, které kapacita patřila původně, je bývalý šéf SSHR Ondrej Páleník obžalován a způsobená škoda mu každý měsíc narůstá s tím, jak jsou nádrže stále nenaplněné.

Pokud by stát ropu nakoupil, nemusel by navyšovat peníze za její uskladnění, protože je už platí. Samozřejmě, bylo by to i malé plus do kauzy Páleníka, ale to už je jiný příběh.

Pro Mero samotné je 48 milionů ročně vítaný příspěvek do rozpočtu. Podle mluvčí Radomíry Doležalové 27 procent celkových tržeb Mera zajišťuje právě Správa rezerv. V podniku má garantováno 12 nádrží s celkovou kapacitou 1350 tisíc metrů krychlových. A že by se na tom něco měnilo, se čekat nedá. „Míra využití je na rozhodnutí SSHR. Neposkytnutí kapacity by bylo porušením smluvních podmínek z naší strany,“ řekla.

Ropa se hodí i proto, že se stát až podle aktuální potřeby může rozhodnout, zda potřebuje vyrobit naftu, nebo benzin. Ropu chce zkrátka nakoupit SSHR, ruku pro zvedli loni na vládě i sociální demokraté v čele s premiérem.

