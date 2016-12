Poučení z kauzy české ropy? Správa rezerv chce přenést rozhodnutí na vládu

Nyní může rozhodnout o uložení rezerv v zahraničí předseda správy. „Lidé se mne ptají, kdo za tu Viktoriagruppe může. Díky novele by to mělo být jasné,“ řekl předseda správy Pavel Švagr. Není však jisté, že novelu stihne projednat současný vládní kabinet. Správa podle Švagra přemýšlela, zda by novelu neměla do legislativního procesu poslat až po podzimních volbách. „Podle mne jde o technickou a věcnou novelu, která by neměla politicky vadit,“ dodal.

Česko mělo celkem v Kraillingu naftu zhruba za 1,2 miliardy korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. První vlak s 980 tunami nafty přijel do Česka 13. října, a to do skladu státního podniku Čepro v Třemošné u Plzně.

V současnosti již do Česka dorazilo 13 vlaků s naftou, zpět je jí tak pětina. Převoz má být dokončen do konce příštího července. Již dříve Švagr uvedl, že má být celkem vypraveno na 70 vlaků. Dopravu do ČR zajišťuje státní distributor paliv Čepro, smluvním dopravcem je ČD Cargo. Podle Švagra přeprava paliva nebude stát více než 60 milionů korun.

Insolvenční správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe chce po SSHR více než dva miliony eur (56 milionů korun) a podal na ní proto žalobu. Česko prý skladovalo v německém Krailingu naftu pod cenou a chce doplatit rozdíl. Správa dlouhodobě požadavky insolvenčního správce rozporuje.

Přečtěte si: Policie prověřuje smlouvy Agrofertu se správou hmotných rezerv

Česko může mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004, který v roce 2010 uzavřela SSHR. Správa tehdy argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky milionů korun. Švagr v minulosti několikrát uvedl, že předchozí vedení správy ale neodhadlo všechna potenciální rizika, která z kontraktu vyplývala.

Druhou novinkou novely by měla být možnost rezervovat si komodity, stát by si je tak nemusel kupovat a v případě rizika by si je vyzvedl. Švagr chce tuto možnost mít, aby se mohl rozjet projekt tzv. živého stáda. V něm by se místo zmraženého masa měl stát část svých zásob v podobě živých krav. Měl by je však právě jenom rezervované, chovateli by platil poplatek. V případě nutnosti by je pak porazil a použil pro zásobování obyvatelstva. To však nyní legislativně není možné.

„Na jedné straně by zemědělec nesl rizika a na druhé straně by na stádo mohl pobírat evropské dotace,“ uvedla dříve mluvčí správa Edita Pechalová. Systém rezervací je podle ní běžný třeba v Británii, Itálii nebo Švédsku.