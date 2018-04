Mýto bude provozovat konsorcium SkyToll a CzechToll. Nabídlo 10,8 miliardy

Ministerstvo vybralo vítěze na základě doporučení komise, která hodnotila celkem čtyři nabídky. Tendru se účastnil ještě dosavadní provozovatel mýtného systému Kapsch, maďarský National Toll Payment Services a německá T-Systems. Smlouvu s dodavatelem by stát mohl uzavřít na podzim, uvedl Ťok na tiskové konferenci po schůzi vlády.

Kapsch je zklamaný, že ministerstvo nejednalo s dalšími uchazeči o vylepšení nabídek a rovnou vyhlásilo vítěze tendru podle nabídnuté ceny, uvedl to generální ředitel Kapsche v Česku Karel Feix s tím, že firma nyní zvažuje přijetí vhodných opatření. Firma Kapsch v současnosti provozuje pro stát mikrovlnný systém výběru mýta. V tendru nabídli všichni uchazeči, včetně Kapsche, přechod na satelitní systém výběru.

„Na základě doporučení hodnotící komise ministerstvo dopravy vybralo konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Vybíralo i na základě závěrů projektového manažera, který posoudil předběžnou nabídku a doporučil ji jako nejvýhodnější, bezchybnou a schopnou mýtný systém provozovat. CzechToll a SkyToll zároveň doložily všechny informace a doklady před uzavřením smlouvy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona tedy nic nebránilo tomu určit vítěze tendru,“ uvedl ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO).

Sdružení firem CzechToll a SkyToll by mělo s cenou 10,75 miliard korun provozovat mýtný systém od roku 2020 dalších 10 let. Předpokládaná hodnota byla vyčíslena na 29 miliard korun, což odpovídá cenám, za které mýtné zajišťuje stávající provozovatel.

Ťok si je jistý, že tendr na mýtné byl vypsán dobře. „Teď určitě budeme čelit protestům a napadání. Já doufám, že se nám podaří to udržet. Věřím tomu, že to dotáhneme do konce,“ řekl po schůzi vlády. Dodal, že v Evropě podobný tendr za velmi dlouhou dobu nebyl.

„Dneškem ovšem výběrové řízení na provozovatele systému elektronického mýta ještě nekončí. Informoval jsem vládu, že ÚOHS přezkoumává celý tendr a zatím nesmíme uzavřít smlouvu s vítězem. Zároveň lze očekávat, že neúspěšní uchazeči podají proti výběru nejvýhodnější nabídky námitky. Pokud nebude zadávací řízení zrušeno, očekáváme na podzim podepsání smlouvy tak, aby měl nový provozovatel 14 měsíců na přípravu a následné převzetí systému elektronického mýta,“ dodal Ťok.

Jak se vybírá mýto:

„Úřad ve věci mýtného systému rozhodne v řádném termínu,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda bez dalších podrobností.

K mýtnému se dnes vyjádřili i opoziční politici. Podle bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjury (ODS) by vláda bez důvěry neměla činit zásadní rozhodnutí včetně dlouhodobých ekonomických kontraktů. Piráti by nejraději celé výběrové řízení zrušili a několik let počkali. „Podmínky pro mýtné byly teď napsány tak, aby zvýhodňovaly satelitní mýtné, to znamená, že vlastně ta mikrovlnná část už dále nebude použitelná,“ uvedl poslanec Pirátů Ondřej Polanský.

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 loni v červnu v parametrech požadovaných vládou. Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích první třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let.

Proti požadovanému rozšíření výběru mýta z 230 km na zhruba 900 km silnic první třídy v minulosti protestoval například svaz průmyslu, hospodářská komora, dopravci nebo asociace krajů. Proti byl i dosavadní provozovatel mikrovlnného systému Kapsch. Výběrové řízení postupně napadl třemi podáními k ÚOHS. V minulých týdnech se pak odehrála v médiích přestřelka mezi Ťokem a vedením Kapsche kvůli tomu, že ministr chtěl po Kapschi snížení nákladů na provoz stávajícího systému. Kapsch mu zaslal předžalobní výzvu, aby se zdržel dalšího poškozování dobrého jména společnosti.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Celkem se výběr mýta vyšplhal na zhruba 90 miliard korun. Náklady na provoz systému činí přibližně 15 procent z celkové vybrané částky.

