Mýdlo s jelenem se vrací

Z hnětače se na pás béžové výrobní linky plazí „mýdlový had“. Dlouho vcelku nezůstane, obří ozubené kolo z něj postupně usekává dvěstěgramové kostičky. Ty ještě v měkkém stavu směřují do lisu, který jim dá ucelený tvar a vyrazí na ně známé, pravděpodobně až 140 let staré logo. Právě zde totiž vzniká proslulé mýdlo s jelenem.

„Do hnětače se dávkují suroviny, kterých není moc. Jsou to v podstatě jenom mýdlové vločky, parfém, glycerin, titanová běloba, aby mýdlo bylo krásně bílé a EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová – pozn. red.),“ vyjmenovává šéf výroby Jiří Machač jednotlivé přísady a snaží se přitom překřičet rachot výrobní linky.

Ta se překvapivě nenachází v Ústí nad Labem, se kterým je Jelen historicky spojený, ale v průmyslovém areálu na okraji Olomouce. Odtamtud se snaží o znovuzrození značky společnost Schicht vzešlá z někdejší Spolpharmy. Ani předtím se však mýdlo s jelenem už několik let nevyrábělo na severu Čech, nýbrž v Polsku. V silné konkurenci zahraničních značek v posledních letech na trhu spíše jen přežívalo.

„Mýdlo se stále prodávalo, ale produkce v té době byla mizerná, produkt byl mizerný a značka byla mizerná,“ hodnotí tehdejší mýdlo Petr Rydl, který stojí v čele známé reklamní agentury Konektor. Rydl se před třemi lety dal dohromady se skupinou lidí ze Spolpharmy okolo svého vysokoškolského spolužáka Jana Mišovice. Ti přinesli znalosti výrobních postupů a balík kdysi populárních drogistických značek, jako jsou Pitralon či Namo. Rydl oproti tomu věděl, jak je správně prodat. Logicky padlo rozhodnutí, že začít se musí právě u mýdla s jelenem, jehož známost je mezi českými spotřebiteli stále velmi vysoká a dokonale zapadá do současné nostalgické poptávky po všem, co lze aspoň vzdáleně označit jako retro. Na rozdíl od ostatních podobných produktů se však u Jelena nejedná o vyprázdněný pojem, který se omezuje jen na etiketu a design. Jelikož se technologie výroby jádrového mýdla v průběhu let změnila jen minimálně, je trochu „retro“ v podstatě celý výrobní proces.

To je patrné už při prvním pohledu na olomouckou výrobní linku. Zdaleka se nejedná o naleštěnou technologii spadající do dnes tolik skloňované kategorie průmysl 4.0. Dříve než se dostala do hanácké metropole, vyráběla už několik desetiletí mýdla pro obyvatele Velké Británii. Tam ji také před pár lety koupili lidé z Schichtu, převezli přes kanál na Moravu a za značného úsilí znovu zprovoznili.

Nákup linky a následné opravy vyšly celkově jen na lehce přes milion korun. Nová mašina by stála několikanásobek. Navzdory věku však dokáže „mýdlostroj“ a čtyři zaměstnanci vychrlit až deset tisíc kostek za směnu. Horší je to s balením. Jelikož v Schichtu zatím nedisponují balicí linkou, všechny kostičky mýdla se musí balit ručně. S trochou nadsázky by tak Jelena bylo možné označit za ruční výrobu.

