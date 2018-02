Modernizace za 200 milionů. ČEZ má ve vodní elektrárně Lipno novou turbínu

Ve vodní elektrárně Lipno I zmodernizoval ČEZ obě původní šedesátimegawattová soustrojí z roku 1959. Obě turbíny jsou nové. První TG2 najela do provozu po dvou letech prací v červnu 2014, stejně dlouho trvala výměna turbíny TG1, která je v provozu od listopadu 2017. „Veškeré práce se dělaly v těžko přístupném prostředí strojovny 160 metrů pod zemí,“ řekl mluvčí ČEZ pro obnovitelné zdroje Martin Schreier.

Výměna obou turbín stála 400 milionů korun. Každá má novou spirálu, oběžné kolo, rozváděcí ústrojí, ložisko, přetěsnily se potrubní systémy nebo vyměnil stotunový stator (nepohyblivá část) generátoru. Díky novému hydraulickému systému se podle Schreiera ušetří tisíce litrů oleje a výrazně klesá riziko úniků ropných látek do okolí.

Spád turbíny je 160 metrů, počet otáček 360 za minutu, oběžné kolo váží šest tun. „Byla to první rekonstrukce takového rozsahu,“ řekl ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Zdeněk Zídek.

Za posledních pět let dalo Povodí do oprav přehrady desítky milionů. Letos chystá rekonstrukci přelivných polí v betonové části hráze. Jde o dvě ocelové klapky, přes které se pouští voda i při kajakářských závodech. Dělají se i vodotěsné dveře místo plechových, jimiž se při vypouštění dostávala do hráze voda, která způsobovala korozi. Letos Povodí opraví jednu klapku, příští rok druhou, každou za milion korun. Při technicko - bezpečnostním dohledu se ročně dělá na přehradě 5000 až 6000 měření.

Hráz letos pokryje nový asfalt. Silničáři budou pracovat na jaře. „Do léta by to mělo být hotové, aby to nekomplikovalo letní sezonu na Lipně. Uděláme nový asfaltový koberec na hrázi a kousíček za ní na křižovatku na Přední Výtoň,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Štícha. Podle Zídka bude hráz nějaký čas pro dopravu zavřena.

Asfalt na hrázi se od roku 1985 měnil třikrát. „Hráz je velmi silně zatížená dopravou. Jezdí tam poměrně dost kamionů, hlavně lesní auta s dlouhým dřívím, která vjela značnou rychlostí a na hrázi začala brzdit. To jsou stovky a stovky tun,“ řekl Zídek. Od loňska, kdy v místě vznikla cyklostezka, je rychlost snížená na 30 kilometrů v hodině.

Elektrárna Lipno I, jež slouží i jako záloha pro Temelín, má největší spád (rozdíl spodní a horní hladiny nádrže) na Vltavské kaskádě. Díky spádu 160 metrů potřebuje k výrobě kilowatthodiny (kWh) energie 2,76 metru krychlových vody. Ostatní velké vodní elektrárny na kaskádě spotřebují na jednu kWh více vody - Orlík šest a Slapy osm metrů krychlových.

