Miroslav Singer: Dobře je a dobře bude

Čeká nás dlouhé období prosperity, věří exguvernér ČNB a nyní hlavní ekonom Generali CEE Holdingu. V rozhovoru pro týdeník Euro říká, že ani probíhající výměna politických elit v Evropě na tom nic nezmění.

Jste optimistou a věříte, že ekonomice se povede dobře i nadále. Proč?

Dlouho dobře by mělo být proto, že bylo dlouho špatně. Zažili jsme nejhlubší krizi atlantického kapitalismu od druhé světové války a trochu jsme si zvykli na to, že co je ve skutečnosti výjimečnou epizodou, je normální stav. Proto se dnes divíme, kde je ta krize, na niž jsme si za deset let zvykli. A nechápeme, že po dlouhé špatné době přichází dlouhá dobrá doba, což je přesně to, co se nyní děje. Vidíme spotřebitele, který vidí pozitivně svou budoucnost, takže nakupuje. Vidíme firmy, které investují, a to táhne poptávku. Neříkám, že to vydrží věčně, ale nevidím žádné příznaky blízkého konce tohoto stavu.

Na druhé straně všude ve světě vládne dost uvolněná měnová politika a ekonomiky vykazují známky přehřívání.

Proč? Vidíte snad nějaké známky příchodu vysoké inflace, které by naznačovaly, že se vyčerpávají produkční kapacity? Já je nevidím. Existují nějaké dílčí nerovnováhy na trzích. Nakonec krize nám ukázala, že finanční soustava není něco, co se samo stabilizuje. Tyto nerovnováhy je samozřejmě třeba ohlídat, ale vyspělé ekonomiky se nepohybují nad hranicí svých produkčních možností. A probíhající investice tyto produkční možnosti ještě zvyšují. Tak jak se nyní investuje, se dlouho neinvestovalo. Prostě se hrabeme z hluboké jámy nahoru. Osm let jsme padali a po třech letech hrabání určitě ještě nejsme na vrcholu.

V Česku přece už narážíme na limity. Jsou vyčerpány zásoby pracovní síly a nerovnováha na trzích některých aktiv, třeba nemovitostí, je zřejmá. Takže problémy zde jsou.

Problémy jsou, ale nelze předpokládat, jak soudí někteří komentátoři, že centrální banky utáhnou měnovou politiku tak, že se zase propadneme do průšvihu. Centrální banky se budou starat, aby se ekonomiky nepřehřívaly. Je velký rozdíl mezi přehříváním ekonomiky a průšvihem. Není žádný důvod, aby přitahování měnové politiky vyvolalo recesi.

V české ekonomice nerovnováha nenastává v okamžiku, kdy se vyčerpají pracovní síly a rostou mzdy, ale v okamžiku, kdy ekonomika začne vtahovat tolik importu, že se jí postupně dlouhodobě zhoršuje obchodní bilance. Takový stav se pak nedá financovat. Ale do toho máme nejméně rok a půl až dva. Já takovou hrozbu nyní aktuálně nevidím. Centrální banka do té doby mírně přitvrdí a ekonomika se ochladí. Není nutné, aby každé období prosperity končilo desetiletým propadem.

Říká se, že naše ekonomika má růstový potenciál, kdy se nepřehřívá, mezi dvěma a třemi procenty...

Já jsem k těmto odhadům a jejich přesnosti velmi skeptický. Nepřehřívající se ekonomika je ekonomika, která se nepřehřívá. Poslouchal jsem odhady rovnovážného růstu jedenáct a půl roku, i teď si je občas studuji. Ale ony se vždy upravují s pohledem dozadu. Ve skutečnosti nikdo neví, jaké je tempo růstu nepřehřívající se ekonomiky. Před propadem v roce 2008 byly doby, kdy česká ekonomika rostla o šest sedm procent, aniž generovala výrazné inflační tlaky. Důvodem, proč jsme se dostali do průšvihu, nebylo to, že česká ekonomika rostla příliš rychle, ale to, že se ve finanční soustavě vyspělých zemí nahromadilo tolik problémů, že najednou prudce poklesla celosvětová poptávka po strojírenské produkci, což mělo jasné důsledky pro naši výrobu. Ale to přece není o tom, že se přehřívala česká ekonomika.

Evropské země rostou o dost pomaleji než my a jsou v podobné situaci. Ani to není problém?

Ale to přece také není nějaký kalup k propasti, do níž spadneme, protože před ní nestačíme zabrzdit, jak nám tvrdí někteří, kteří to koneckonců říkají už sedm let svým – i kvůli těmto radám – často prodělávajícím investorům.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 3. dubna. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.