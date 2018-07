Maďaři vyrazí na lov českých startupů. Nový fond za ně chce utratit miliardy

Ve světě tuzemských investic je to letošní zpráva číslo jedna. Plných sto milionů eur, tedy 2,6 miliardy korun, chystají maďarští investoři pod vedením ropné a plynárenské společnosti MOL na to, aby nakupovali startupové firmy v Česku a na Slovensku. Zakládají za tímto účelem fond rizikového kapitálu s názvem Lead Venture.

Informaci Euru exkluzivně potvrdil Abel Galacz, šéf právě vznikajícího fondu. „Máme celkem dva spravované fondy, z nichž každý má 50 milionů eur. Za prvních 5 let investujeme 100 milionů a můžeme investovat maximálně po dobu deseti let,“ řekl Abel Galacz.

MOL a další investoři, kterými jsou například Maďarská investiční banka a Maďarská exportní a importní banka, budou chtít majetkově vstupovat do začínajících podniků zejména z oblasti energetiky, mobility, obchodu, petrochemie či udržitelných zdrojů.

Důležité je říci, že kvůli nižší rizikovosti budou mít investoři zájem o zaběhlejší startupy. Půjde o ty, které za sebou už mají nějaké kolo investic a shánějí prostředky pro svůj růst v hodnotě kolem dvou milionů euro i více. „Hledáme dynamické týmy, jedinečné příběhy s vzrušujícím potenciálem růstu a ambicí pro oblast s evropským nebo dokonce globálním dosahem,“ přiblížil ředitel fondu.

Česko a Slovensko si prý vybrali proto, že MOL je ve střední Evropě doma a zná místní prostředí. Fond proto není uzavřen ani startupům z okolních zemí a v příštích letech má ambici aktivně působit ještě v Maďarsku, Chorvatsku a dalších státech.

To bude pro fond velmi důležité, protože Česko samo o sobě je podle všeho stále ještě malý rybník pro tak velkou nabídku. „Máme nadějné startupy v oblasti nanotechnologií, chemických analýz, řešení spotřeby energií domácností nebo technologií pro automobily, ale najít jich dostatečné množství v pokročilejším stádiu rozvoje nebude jednoduché,“ myslí si Filip Mikschik, šéf společnosti StartupJobs, která funguje jako personální agentura pro tento specifický obor.

Investice do startupů dávají v dnešní době smysl velkým investorům zejména proto, že mají přebytek volného kapitálu, který mohou zhodnotit. V poslední době do startupů investovali i čeští miliardáři. Například Pavel Bouška získal za 30 milionů korun podíl v českém startupu Actijoy, prvoligový hráč Petr Kellner již dvakrát poslal desítky milionů dolarů do londýnského startupu Culture Trip. KKCG miliardáře Karla Komárka dokonce společně s tchajwanským výrobcem elektroniky firmou Foxconn založila nový investiční fond s názvem ETIP. I ten míří na střední Evropu a má k dispozici stovky milionů eur.

