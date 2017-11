Země západní Evropy potřebovaly desítky let na to, aby vinou rozmařilých sociálních výdajů vypěstovaly státní dluh v rozsahu až sta procent ročního výkonu ekonomiky. Některé země Blízkého východu se stihly masivně zadlužit za pouhé tři roky. Pád cen ropy i zemního plynu snížil jejich příjmy, ale do nepopulárních škrtů v rozpočtových výdajích se vládnoucím vrstvám nechce.