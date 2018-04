Krutý email bankovního šéfa: Jak to, že nejste ve dvě ráno na pracovišti?

Brutální email zaslaný zaměstnancům se po zveřejnění na profesním webu Wallstreetoasis stal hitem sociálních sítí.

Nejmenovaný šéf jednoho z oddělení v něm píše: „Právě jsem prošel chodbou a na svých místech jsem viděl tyto lidi…“ Následuje výčet jedenácti osob a vysvětlení, že jediný způsob, jak může mezi stále novými pracovníky rozlišovat, je podle jejich ochoty pracovat v brzkých ranních hodinách.

Jak píše web Business Insider, investiční bankovnictví nikdy není úvazkem od 9 do 17, ale v případě banky Moelis jde ještě o něco jiného. Banka byla založena v roce 2007 a patří mezi takzvané boutique investiční banky, což znamená, že nenabízí plné spektrum bankovních služeb, ale specializuje se jen na konkrétní činnosti, čímž znesnadňuje život velkým bankovním molochům.

Na vztah mezi spánkem a produktivitou jsou i jiné názory než ten v Moelis:

Moelis například v loňském roce získala kontrakt na přípravu největšího burzovního úpisu v dějinách, jímž má být veřejný prodej akcií ropného gigantu Saudi Aramco.

V prvním čtvrtletí letošního roku banka utržila 92 milionů dolarů jen za poradní či zprostředkovatelskou činnost při fúzích a akvizicích, což ji řadí na 10. místo ve Spojených státech po bok gigantů jako Barclays či Credit Suisse. Loni byla banka ve stejném období 16.

Tento úspěch je ale vykoupen tvrdými nároky na pracovní sílu, která navíc v posledním roce nabobtnala o 15 procent. Společnost se zaměřuje na mladé bankéře s potenciálem růstu. „Nechceme zaměstnávat bankéře na vrcholu. Brzy se dostanete do momentu, kdy platíte za vrchol, ale nedostáváte za to, co očekáváte,“ vysvětlil přístup banky její zakladatel Ken Moelis.

Aktuální kontroverze není prvním případem, který upozornil na pracovní podmínky v bance. V roce 2015 spáchal zaměstnanec Moelis sebevraždu poté, co byl vystaven extrémnímu pracovnímu vytížení. V jeho krvi byly nalezeny stopy kokainu a dalších drog.

