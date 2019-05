Konec zpožděním: Němci investují přes dva biliony korun do železniční sítě

Že rozpočet spolkové vlády koleje zanedbává, si pasažéři v Německu ověřují častěji, než jim je libo. Železniční síť není v ideální kondici a zlepšení si vyžádá vysoké náklady. Vláda ale jde požadavkům přepravce vstříc. Podle webu televize n-tv, který se odvolává na zástupce vládní koalice, Berlín uvolní 52 miliard eur na investice do signalizační techniky a výhybek. Spolu s prostředky, které pro stejný účel vydá samotná Deutsche Bahn, dosáhne celková výše investic 83 miliard eur (více než 2,1 bilionu korun).

Dosud vláda na údržbu infrastruktury vydává 1,1 miliardy eur ročně. Tento výdaj bude v příštích pěti letech dosahovat výše 4,6 miliardy. Od roku 2025 se každoroční příspěvek vlády zvýší na 5,6 miliardy. Do modernizace sítě bude rovněž okamžitě investována pravidelná dividenda, která zůstane ve výši 650 milionů eur ročně.

Vláda však zároveň stanovila pevný „jízdní řád“ modernizace s tím, že pokud Deutsche Bahn jako vlastník sítě nebude postupovat podle plánu nebo nesplní povinnost řádně ministerstvo dopravy informovat o průběhu jednotlivých etap, bude platit tučné pokuty.

Oživte mrtvé Kvůli rostoucímu počtu pasažérů na železnici volá Svaz německých podnikatelů v dopravě po obnově kolejí, které po zrušení spojů zůstaly ležet ladem. Takových kolejí jsou po Německu 3000 kilometrů. Svaz zmiňuje 186 úseků, na nichž ustal provoz v uplynulém desetiletí a jejichž obnova by se výrazně pomohla průchodnosti na některých vytížených tratích.

Spolková vláda vkládá do železnice velké naděje, pokud jde o splnění klimatických cílů. Počet pasažérů se má do roku 2030 zdvojnásobit a nákladní doprava má být silně rozšířena. V poslední době se národní přepravce potýká s problémy s dodržováním jízdního řádu, a to jak v nákladní, tak osobní dopravě. Pozdvižení budí především zpoždění rychlovlaků.

Velkou výzvou pro Deutsche Bahn se pak v posledních letech stala také liberalizace trhu, kdy na německé koleje vstoupila řada menších společností včetně třeba českého Leo Expressu či EP Logistics Daniela Křetínského.

S bilionovými plány Deutsche Bahn nešetří. V loňském roce například společnost ohlásila záměr zavést nový systém řízení provozu na německých kolejích. Ten má zefektivnit provoz železnice a zvýšit přepravní kapacitu o 20 procent. Náklady? 910 miliard korun.

