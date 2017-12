Konec padajících mostů? Lotyšský inovátor dobývá trh s revolučním betonem

Lotyšský podnikatel Jānis Ošlejs začínal před dvaceti lety ve čtyřech lidech a s jednou dodávkou, kdy podnikal v oboru obkladů betonových zdí a podlah. Zákazníci si nápadně často stěžovali na závady. Nebyla to však chyba čtyřčlenné party obkladačů, na vině byl beton. Ošlejs si tehdy položil otázku: není možné dělat lepší beton? Lotyšský byznysmen dal dohromady mezinárodní výzkumný tým, který přišel s novým složením betonu. „Hlavní inovací však je použití většího množství tenkých ocelových drátů, které nahrazují tradiční ocelovou nebo železnou výztuž. Na našem betonu se téměř nevytvářejí trhliny, do kterých by zatékala voda a urychlovala by jeho rozpad,“ říká Ošlejs.

Jednoduchý start však firma Primekss neměla. Banky byly zdrženlivé a nechtěly rozjezd podnikání úvěrovat. Změnu přinesla až finanční podpora, kterou firma získala od Evropské unie. Nejednalo se přitom o nijak vysoké částky; unijní fond rizikového kapitálu do Primekssu před sedmi lety investoval 1,4 milionu eur. Poté se podařilo zlomit nedůvěru bank a podíl ve firmě koupil i německý fond soukromého kapitálu.

Dnes je Primekss úspěšná firma a Ošlejs se v Lotyšsku stal byznysovou celebritou, podobně jako například Zbyněk Frolík v Česku. Letošní tržby firmy Primekss se 190 zaměstnanci dosáhnou 37 milionů eur (cca 950 milionů korun), hranice 50 milionů eur chce Ošlejs dosáhnout do konce desetiletí.

Zájemci o technologickou novinku se objevují hlavně mezi západoevropskými společnostmi, které nešetří na kvalitě. Příkladem mohou být obchodní řetězce Ikea a Lidl, automobilka Volvo či německý strojírenský koncern Bosch. „Betonovali jsme ale už i základy pro americkou vojenskou základnu v Dánsku,“ dodává Ošlejs.

Primekss postupně proniká na další evropské trhy, aktivní je už i ve Spojených státech a v Izraeli. Z Česka zatím do centrály v lotyšské Rize žádná zakázka nedorazila.

