Trojská lávka probudila radní. Praha si posvítí na mosty a lávky

Dolínek zároveň odmítl, že by město ohledně mostů podcenilo nebo zanedbalo situaci. Do mostních konstrukcí investovalo v letech 2014 až 2017 celkem 1,25 miliardy korun.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) řekla po sobotním zřícení lávky v Troji, že bude požadovat detailní prověření ostatních lávek a mostních konstrukcí v hlavním městě. „Uzavření radotínské lávky se zvažuje dlouhodobě, musí se zvážit velmi rychle,“ řekl dnes ke stavu mostů Dolínek, který má v gesci Technickou správu komunikací.

Připomněl, že pro pěší se 15. prosince uzavře železniční most, protože lávky pro chodce a cyklisty se budou kompletně předělávat.

Dlouhodobě nevyhovující je i stav Libeňského mostu. Podle Dolínka ale město v současné době nemůže situaci řešit, protože ministerstvo kultury doposud nerozhodlo o tom, zda je konstrukce památkou, nebo není. Náměstek prý bude rozhodnutí urgovat v pondělí dopisem.

Ve vyhovujícím stavu není ani Hlávkův most, který vede nad ostrovem Štvanice. „Může tam dojít k vyloučení tramvajové dopravy v nejbližších měsících,“ upozornil Dolínek.

U Barrandovského mostu pak město v lednu vyhlásí vítěze soutěže na diagnostiku mostu a začne se připravovat projekt jeho opravy.

Při sobotním zřícení betonové lávky se zranili čtyři lidé, z toho dva vážně.

Lávka pro pěší v Troji nebyla v dobrém stavu, ale havarijní nebyl, řekl dnes ředitel městské Technické správy komunikací Petr Smolka. Indicie technického problému podle něho neexistovaly. Lávku nahradí v dohledné době provizorní přemostění Vltavy.

Okolnosti pádu lávky mezi Trojou a Císařským ostrovem podle Dolínka vyšetřuje policie. Příčiny bude je zjišťovat soudní znalec, uvedl náměstek. Praha začne odstraňovat trosky až potom, co znalec dokončí práci na místě. Praha plánovala lávku do roku 2020 nahradit, uvedl. Zranění lidé dostanou podle Dolínka odškodnění.

Praha plánuje podle něho zřídit místo lávky jako její dočasnou náhradu pontonový most. Druhou možností je postavit tam dočasnou lávku s ocelovou konstrukcí, takzvaný rámusák. Praha je podle Dolínka připravena zaplatit i případný přívoz.

Stav lávky z roku 1984 odborníci stále sledovali prostřednictvím elektronického monitoringu. Dvakrát ročně navíc prováděli prohlídky všech částí.

„Za celou dobu až do včerejšího dne (soboty) do 13:16 žádný z údajů nezaznamenal nějakou výraznou odchylku, zejména průhybu, která by indikovala zřícení lávky. Tam skutečně došlo k něčemu, co zatím nedokážeme pojmenovat,“ řekl Václav Hvízdal z firmy Pontex, která se zabývá mostními konstrukcemi.

Trosky lávky bude město Praha ukládat na určené místo, na němž budou moci být znovu sestaveny pro případné další zkoumání.