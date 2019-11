Kiwi.com chce být globálním virtuálním dopravcem. Hodlá poskytovat cestovní doklad ode dveří ke dveřím

Majitel společnosti Kiwi.com Oliver Dlouhý Autor: čtk

Brněnská společnost Kiwi.com, která je dosud převážně globálním prodejcem letenek, by se chtěla stát globálním virtuálním dopravcem. To znamená poskytnout "na jedno kliknutí" cestovní doklad ode dveří ke dveřím. Generální ředitel a zakladatel firmy Oliver Dlouhý to řekl na konferenci v USA.