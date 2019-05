Kdy bude Praha připravená na nástup e-mobility? V roce 2025

Podle Vojtěcha Frieda ze společnosti Pražská energetika bude metropole pro nástup elektromobilů připravena už do šesti let. Důvodem je i především to, že se bude na základě regulací - třeba emisních - zásadně měnit flotila vozů s povolením jezdit ve městě.

Důležité ale bude, aby do té doby vznikl dostatek veřejných nabíjecích stanic. “Trvá strašně dlouho, než vůbec získáte všechna stavební povolení,” postěžoval si Martin Klíma z firmy E.on Energie na páteční konferenci E-mobilita. Představa, že by pak auta stála kilometrové fronty na prodlužky, je podle něj přesto mylná. “Člověk najede v průměru maximálně 50 až 70 kilometrů denně, to stačí jedno nabití týdně,” dodal Klíma.

Čtěte více o konferenci E-mobilita:

Během konference pořádané týdeníkem Euro v pražském hotelu Augustine se pak do sebe pustili Lukáš Hatas, místopředseda Asociace pro elektromobilitu ČR, a Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR. Důvodem byly emise.

“Elektromobil dobitý elektřinou z hnědouhelné elektrárny je pořád dvakrát až čtyřikrát čistší než spalovací motor,” tvrdil Hatas, čímž popudil Indráčka, který má prý k dispozici jiná čísla. “Pokud porovnám výrobu elektřiny z hnědého uhlí s benzinovým motorem, celkové emise jsou u benzinového motoru nižší,” opáčil Indráček.

Během konference E-mobilita ještě zaznělo, že bez nových jaderných bloků se rozvoj české elektromobility neobejde. Tedy pokud chce Česko zůstat nezávislé a zároveň masivně nepodpoří výstavbu nových solárních panelů, kterých by podle Hatase bylo třeba 280 kilometrů čtverečních (tedy zhruba sedmina plochy, na které se dnes pěstuje řepka).

Konference E-mobilita 24. května 2019, Hotel Augustine Praha

Pořádá: týdeník Euro

Partneři: Audi, EY, E.ON

Přečtěte si: