Jako TGV? Budoucí české rychlovlaky mají jezdit podle francouzských standardů

Stát připravuje nyní několik zcela nových vysokorychlostních železnic. Celkové náklady se odhadují mezi 500 až 600 miliardami korun a hotovo má být kolem roku 2050, pokud vše půjde hladce.

„Společně vytvoříme nové technické normy, jejichž předlohou se stanou francouzské standardy. Ty jsou již velmi detailní a zabývají se konkrétními technickými parametry, například pro tunely, mosty nebo koleje. Jsem rád, že u takto významného projektu využijeme know-how renomované firmy,” řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

S výstavbou prvního vysokorychlostního úseku chtějí správci tratí začít do roku 2025. Mělo by jít o úsek z Prahy Běchovic do Poříčan. Stát jinak chystá páteřní napojení z Prahy na sever do Ústí nad Labem, které je v přípravě jako celek nejdál, dále na východ do Brna a Břeclavi, z Brna na sever do Ostravy, z Prahy přes Beroun, Plzeň a Domažlice a z Prahy na Hradec Králové a Liberec.

Všechny tratě mají mít přeshraniční napojení. Vlaky mají na tratích jezdit až 300 kilometrů v hodině. Díky tomu by se měla výrazně zrychlit železniční doprava v Česku. Například trať z Brna do Ostravy by měla do budoucna umožnit spojit tato města za jednu hodinu, stejně tak by se mělo jezdit jednu hodinu z Brna do Prahy nebo z Prahy do Drážďan.

Plán vysokorychlostní železnice v Česku

