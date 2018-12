Podpořte jadernou fúzi v Evropě, vyzývají američtí vědci Trumpovu vládu

Skupina 19 vědců z americké akademie pro vědu, techniku a lékařství doporučuje americkému ministerstvu energetiky, aby dále finančně podporovalo mezinárodní projekt experimentálního reaktoru ITER ve Francii. Ten zkoumá možnosti jaderné fúze a má být předstupněm komerčního využití této technologie.

„Vidíme obrovský pokrok na cestě k dosažení energie z jaderné fúze po celém světě,“ tvrdí profesor aplikované fyziky na Kolumbijské univerzitě Michael Mauel, který je jedním z vědců, kteří projekt ITER podporují. „Nyní je správný čas, aby Spojené státy investice do výzkumu spalování plazmatu využily a získaly vedoucí postavení v oblasti energie z jaderné syntézy,“ doplnil. Spojené státy by měly současně poznatky z projektu ITER využít pro vývoj vlastního kompaktnějšího termojaderného reaktoru.

Jaderná fúze by se po roce 2050 mohla stát zásadním zdrojem energie, která nebude přispívat ke globálnímu oteplování. Palivo dvou izotopů vodíku, deuterium a tritium, se dá vyrobit z vody. Výhodou je, že při provozu nevzniká téměř žádný radioaktivní odpad. Energie vzniká na stejném principu jakým u hvězd, například Slunce.

Žolík v boji proti klimatickým změnám: Američané slibují fúzní reaktor do 15 let

Očekává se, že země, které tuto technologii budou ovládat, získají přístup k levné elektřině. Největší překážkou nicméně zůstává regulace teploty plazmatu, která má dosáhnout hodnot mezi 100 až 200 miliony stupňů Celsia. Od stěn reaktoru má být udržováno pomocí magnetického pole.

Do roku 2016 USA přispěly na ITER částkou 1,13 miliardy dolarů (26 miliard korun), což je asi 9 procent z celkových nákladů. Polovinu hradí země Evropské unie. V dalších deseti letech se očekávává, že Spojené státy zaplatí dalších 2,2 miliardy dolarů (50 miliard korun).

Pokud by se Spojené státy z projektu stáhly, vedlo by to k vědecké izolaci amerických odborníků, zatímco ostatní země by získaly technologickou výhodu, varují američtí vědci. Vývoj vlastního termojaderného reaktoru by byl pro americkou ekonomiku bez mezinárodní spolupráce nákladnější.

Na vývoji supravodivého elektromagnetu se podílí i americká firma ze San Diega General Atomics. Společnost odhadla, že fúzní reaktor při využití 5 kilogramů vodíku může vyrobit ekvivalent energie, která se rovná 18 750 tunám uhlí nebo 56 tisícům barelů ropy.

Letos v březnu americký Kongres souhlasil s tím, že pro tento rok podpoří projekt ITER částkou 122 milionů dolarů (2,7 miliardy korun). Původně chtěl podporu snížit na polovinu, jako tomu bylo v roce 2017.

