Inflace roste nejrychleji za pět let, nejvíce zdražují potraviny

Na oznámení říjnové inflace ihned reagovala koruna, která během půl hodiny posílila k euru o šest haléřů a v půl desáté se obchodovala za 25,52 Kč/EUR. Vyplývá to z informací Patrie. Česká měna se tak vrátila k hodnotám, na kterých byla minulý týden před oznámením o zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou.

Zdroj: IEconomics.com

Z potravin podle ČSÚ meziročně v říjnu nejvíce zdražilo máslo, a to o 50,7 procenta. Vyšší ceny byly také u vajec nebo mléčných a pekárenských výrobků. Současně přestala zlevňovat zelenina, jejíž ceny v říjnu stouply proti loňsku o 10,4 procenta. Ovoce bylo meziročně dražší o 8,2 procenta.

Zdroj: ČSÚ

Na vyšší meziroční inflaci působilo opět i bydlení, kde nájemné zdražilo o 2,9 procenta, vodné o 1,2 procenta a stočné o 0,4 procenta. O 7,2 procenta dražší bylo proti loňsku i stravování a ceny ubytovacích služeb stouply o 1,7 procenta. Růst cen pokračoval také v dopravě, která kvůli vyšší cenám pohonných hmot zdražila o 2,6 procenta.

Opačný vývoj byl u odívání a obuvi, kde ceny proti loňsku klesly o 0,9 procenta. Dál zlevňovaly telefonické služby a v bydlení zlevnilo teplo a teplá voda o 2,3 procenta a zemní plyn o 0,8 procenta.

Proč budou letos drahé Vánoce. Čtěte více

Meziměsíční růst ovlivnilo zejména zvýšení cen zeleniny o 8,4 procenta. Mezi potravinami zdražilo proti září i ovoce, vejce, máslo, sýry, jogurty či čokoláda. Stouply i ceny oděvů, obuvi a pohonných hmot. Naopak zlevnění zaznamenali statistici u telefonických služeb a lázeňských pobytů.

Inflace podle analytiků začne klesat

„Inflace podle naší prognózy již dosáhla svého vrcholu. Do konce letošního roku by se měla držet v horní polovině tolerančního pásma ČNB, v příštím roce však bude její tempo zvolňovat,“ uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Ceny potravin by se měly podle ní v následujících měsících stabilizovat.

„V následujících měsících by měla meziroční inflace mírně zpomalit. Bude za tím stát efekt vyšší srovnávací základny, jelikož ceny začaly zrychlovat z titulu vyšších cen potravin a cen v restauracích právě od listopadu minulého roku,“ uvedl i hlavní ekonom ING Jakub Seidler. „Podle našeho názoru inflace právě kulminuje a v dalších měsících začne postupně klesat,“ uvedl i analytik ČSOB Petr Dufek.

Rovněž podle hlavní ekonomky České bankovní asociace Evy Zamrazilové centrální banka letos spíše sazby už zvyšovat nebude. „Centrální banka se domnívá, že inflaci pomůže utlumit silnější koruna. K silnějšímu posilování kurzu může během prvního čtvrtletí příštího roku dojít, protože od února začne ČNB po dlouhé době zveřejňovat prognózu kurzu, a to může vést k sebenaplňujícímu efektu,“ uvedla.

Dále čtěte: