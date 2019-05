Holanďané slibují první dálkový elektromobil: ujede 800 kilometrů

Od roku 2020 bude k dostání elektromobil nizozemské firmy Lightyear, jehož unikátnost spočívá v mimořádném dojezdu. Za přispění solární energie urazí vzdálenost 800 kilometrů bez nabíjení.

To by znamenalo velkou konkurenční výhodu oproti ostatním elektromobilům, které jsou v současnosti na trhu v prodeji. Proto by byl vhodný nejen pro provoz ve městě a na kratší vzdálenosti, ale i pro dálkovou jízdu na dovolenou. Firma jako příklad využití uvádí cestu z Amsterdamu do Innsbrucku. Na cestě za lyžováním bude stačit jen jedna zastávka na dobíjení.

Nizozemci tvrdí, že dojezd je zvýšen optimalizací aerodynamiky vozu a také jeho nižší hmotností. Prototyp vozu Lightyear One odhalí veřejnosti 25. června. První desítky kusů vozů mají být zájemcům k dipozici v roce 2020.

Vývojáři zdůrazňují, že celý koncept automobilu je zaměřen právě na co nejvyšší dojezd a také na efektivitu nabíjení. Má být dvakrát až třikrát rychlejší než u současných vozidel. I nabíjení z domácí zástrčky by mělo přes noc zajistit nabití na dojezd 400 kilometrů.

Automobil bude poháněn čtyřmi elektromotory zabudovanými v každém kole. Toto řešení má zajistit maximální využití energie. Během jízdy se má dobíjet ještě pomocí solárních panelů zabudovaných do karoserie. Technické podrobnosti ale firma zatím neprozradila.

Ve větších objemech má být dálkový elektromobil vyráběn od roku 2021. I když firma píše, že chce dopřát zážitek z elektromobility široké veřejnosti za dostupnou cenu, počítá se s cenou 119 tisíc eur bez DPH. To znamená přes tři miliony korun. Vůz už si zarezervovala stovka lidí. Firmu Lightyear založili v roce 2016 bývalý studenti z univerzity v Eindhovenu, kteří vyvíjeli solární vozidla Stella a Stella Lux a vyhráli s nimi řadu soutěží.

Infografika: Kde je nejvíce elektromobilů

Dále čtěte: