Hartenberg z Babišova fondu kupuje prodejce spodního prádla Astratex

Astratex funguje od roku 2000, výhradně prodeji přes internet se firma začala věnovat o pět let později. Většinu jejího sortimentu tvoří dámské spodní prádlo a plavky, prodává ale také ložní prádlo. Momentálně je v online prodeji spodního prádla lídrem na trhu v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku, působí také v Maďarsku, Bulharsku a Rakousku. Společný sklad se nachází v Náchodě.

Tržby společnosti vzrostly v uplynulém roce o více než 35 procent na téměř 600 milionů korun. Firma očekává, že miliardového obratu dosáhne do tří let. Cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla, podle odhadu Hospodářských novin by měl fond za 51 procent firmy zaplatit několik set milionů korun.

„O vstupu do e-commerce jsme uvažovali již nějakou dobu. Předtím, než jsme se poprvé setkali s akcionáři společnosti Astratex, jsme zvažovali několik potenciálních investic v online segmentu,“ uvedl investiční manažer Hartenbergu Jozef Kováč. Astratex by podle něj měl dál pokračovat v evropské expanzi.

Fond soukromého kapitálu Hartenberg založil Babiš spolu s Jozefem Janovem, bývalým investičním ředitelem Penty. Fond investoval v poslední době mimo jiné do zdravotnického byznysu nákupem klinik asistované reprodukce, vlastní také třeba většinový podíl v Poliklinice Modřany. Působí rovněž v oborech biotechnologií či potravinářství a nedávno koupil podíl v leteckých opravnách Avia Prime.

Fond naopak nedávno prodal svoji společnost FutureHealth, která měla v Opočně a v dalších městech vybudovat zařízení intenzivní následné péče a rehabilitace.

Hartenberg spadá pod firmu SynBiol. Její akcie a rovněž akcie společnosti Agrofert vložil Babiš loni v únoru kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

