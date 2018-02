Holding Hartenberg napojený na Babiše prodal síť klinik FutureHealth

„Máme teď více projektů a FutureHealth byl na deset a více let a byl přitom ekonomicky nejistý. Vyhodnotili jsme to tak, že se více zaměříme na rozvoj FutureLife a na akvizice už fungujících společností,“ uvedl Janov. Svoji roli sehrálo i to, že v Praze a v Libereckém kraji firma nezískala smlouvy se zdravotními pojišťovnami, s nimiž počítala, píše deník E15.

FutureLife je skupina, která zahrnuje významnou síť klinik umělého oplodnění, polikliniky a další ambulance. Budovat zcela nové projekty od nuly už Hartenberg neplánuje. „Je efektivnější rozvíjet nové odbornosti v rámci FutureLifu,“ dodal Janov.

Prodaná FutureHealth má od 12. února nejen nové majitele, ale i nový název Estrella Health a nového ředitele Milana Konvičného, který již provozuje oddělení následné péče v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

FutureHealth měla také už od léta odsouhlasen pronájem budovy v bývalé nemocnici v Opočně. Městu by podle dohody náleželo za pronájem 890 tisíc korun ročně. Smlouva o pronájmu mezi firmou a městem ale podepsána nebyla, město se tak stále stará o prázdnou budovu. „Je to pro nás nákladné,“ řekla starostka Opočna Šárka Škrabalová. S klinikou stále počítá. „Doufejme, že to vznikne, to zdravotnické zařízení bylo pro Opočno zajímavé,“ dodala.

