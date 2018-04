Globální přímé zahraniční investice loni klesly o 18 procent. Na vině je i daňová reforma v USA

V samotném čtvrtém čtvrtletí byl tok přímých zahraničních investic nejnižší od roku 2013. Činil 280 miliard dolarů. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Spojené státy zůstaly s velkým rozdílem celosvětově největším zdrojem přímých zahraničních investic, následovaly Japonsko, Čína, Británie, Německo a Kanada, uvedla OECD. Tok investic do USA však klesl na 287 miliard dolarů ze 450 miliard v předchozím roce a OECD očekává, že kvůli daňové reformě se tok investic sníží i v letošním roce.

Jak vydělat na obchodní válce? Vsaďte na brazilské farmáře

Příliv investic do zemí OECD se propadl o 37 procent, hlavně kvůli poklesu investic do Británie a USA. Příliv investic do Británie, která nyní jedná o podmínkách odchodu z Evropské unie a budoucích obchodních vztazích, se prudce snížil na 15 miliard dolarů, což byla nejnižší hodnota od roku 2005. Předloni investice dosáhly 196 miliard dolarů, hlavně kvůli koupi pivovaru SABMiller firmou Anheuser-Busch InBev.

Příliv investic do zemí, které nejsou členy OECD, se zvýšil o tři procenta. Čína loni změnila cíl svých přímých investic, zaměřila se více na domácí trh, když předloni upřednostňovala zahraničí. Odliv investic z Číny pak loni poprvé od roku 2005 klesl.

Přečtěte si komentář Miroslava Zámečníka: Umění obchodní války

Přečtěte si také: