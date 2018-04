Eurodotace pro IT firmy: Hrozí velký průšvih

Kvůli špatnému rozhodnutí úředníků se firmám v programu ICT a sdílené služby proplácely náklady, u kterých to evropská pravidla zapovídají. Zdá se, že to odnesou nevinní příjemci dotací…

Bohužel se stává, že úředníci nevhodnými rozhodnutími a postupy házejí při čerpání dotací podnikatelům klacky pod nohy. Aktuálně se řeší tři kauzy, z nichž ta nejviditelnější je právě v programu ICT a sdílené služby, ze kterého jsou podporovány IT podniky. Nechci říkat, že je v tom nějaký úmysl. Spíše jde o šlendrián těch, kteří se neorientují v evropské legislativě. Program fungoval od roku 2015, mzdové prostředky jsou tedy zřejmě chybně propláceny už tři roky. Bavíme se o stamilionech korun, které podniky v dobré víře vynaložily a teď je mnoho z nich bude muset možná státu vracet.

Co je podstatou problému?

Cílem dotovaných projektů je vývoj nových softwarových řešení. Jednou z podmínek, aby mohl žadatel čerpat dotaci na mzdy je, že musel vytvořit nová pracovní místa. Podmínky byly ze strany MPO nastaveny tak, že bylo zapotřebí vytvořit dvě, tři nebo čtyři nové pozice podle velikosti firmy. Bez ohledu na to se ale podle daných pravidel daly dotovat i mzdy stávajících zaměstnanců. Ve firmách k tomu běžně docházelo, protože šlo podle úředníků MPO i podmínek poskytnutí dotace o standardní postup. Jenže se nyní ukázalo, že je to v rozporu s evropskými pravidly veřejné podpory. A v tom je zakopán pes.

Proč se zjistila pochybení až nyní? Nedalo by se při včasném zásahu předejít větším škodám?

Ten problém je tu od roku 2015, kdy byla vyhlášena první výzva. První nálezy auditního orgánu ministerstva financí jsou z podzimu loňského roku, takže MPO o tom nejpozději tehdy muselo být spraveno v rámci meziresortní debaty. Něco se ale děje až v posledních týdnech za nového vedení rezortu. Bývalé vedení ministerstva léta tvrdilo, že je vše v pořádku a že čerpání v rámci OP PIK funguje skvěle. Nové vedení ministerstva ovšem řeší velké problémy, které nemají jednoduché východisko, které by uspokojilo všechny strany. Přesto MPO s konkrétním řešením musí přijít a my stále věříme, že nakonec nedojde k újmě na straně podniků.

Říkáte, že jednoduché východisko neexistuje. Jak tedy bude MPO postupovat v dalších měsících?

Ministerstvo avizuje, že zveřejní nové podmínky, které budou podstatně přísnější. Bude chtít, aby na ně podniky přistoupily a vytvořily větší počet pracovních míst, než původně plánovaly. To je ale v časech téměř nulové nezaměstnanosti těžko řešitelný rébus - a zvláště v IT sektoru, kde je poptávka po odbornících daleko vyšší než nabídka. MPO nyní avizuje, že pokud firma nebude schopna splnit nové podmínky, bude muset od projektu odstoupit a dotaci či její část vrátit. Pro mnohé firmy to může být likvidační. Vezměte si malou společnost, která na mzdách z přiznané dotace vyplatila miliony korun a teď po ní bude někdo chtít, aby peníze vrátila. To ohrozí její existenci, byť dodržela všechna pravidla nastavená MPO a postupovala podle jeho návodu.

Mohou vůbec menší firmy nové podmínky splnit?

Pro ty menší to skutečně bude velká komplikace a pro mnohé to může být nesplnitelný úkol. Nicméně je to případ od případu. Jsou tam projekty, které jsou již ukončené nebo těsně před ukončením. Když vám někdo po třech letech měsíc před finále řekne: udělejte to úplně jinak, je to prakticky nemožné. Malou výhodu mají firmy, které jsou na počátku realizace. Ty se prostě rozhodnou: buď se novým podmínkám přizpůsobíme, nebo to vzdáme. Pak samozřejmě nic nevrací, ale dotaci, kterou měly schválenou a měly jí získat, nedostanou.

Jak se mohou podnikatelé bránit. Nebojíte se, že dojde k vlně žalob na stát?

Na naši spolupracující advokátní kancelář už se poškozené firmy obracejí s žádostí o pomoc. Interpretace ministerstva, že pokud nejste schopni nebo ochotni narychlo přijmout změněné podmínky, musíte čerpané peníze vrátit, nemusí být přesná, říkají právníci. Podnikatel, který utrpí újmu, má samozřejmě právo stát žalovat. Určitě má podnik šanci bránit se soudní cestou a navíc mu mnohdy nic jiného nezbývá, zvlášť pokud volí mezi žalobou a ukončením podnikání.

Vy byste tedy doporučil firmám obracet se na soudy?

Já bych doporučil firmám využít veškeré možnosti k obraně. Mohou se například obrátit na nás (AMSP ČR), abychom jim v dané věci pomohli alespoň v konzultační rovině. Ta problematika totiž není jednoduchá. Ale pokud vyčerpají všechny ostatní možnosti k nápravě, je rozhodně na místě domáhat se svých práv soudní cestou. Mnohé podniky už se touto cestou vydávají. Protože se ten problém dotýká zhruba 460 projektů, lze bohužel očekávat desítky žalob proti státu, respektive MPO.

Nové vedení ministerstva zřejmě spásné řešení nevymyslí…

Současné vedení se snaží najít smysluplné řešení, ale má velmi omezený manévrovací prostor. Už jen z toho, že formou depeše informovalo všechny subjekty, že ten problém existuje, ale metodiku, jak postupovat zveřejní až v budoucnu, je evidentní, že zatím přesně nevědí, jak složitý problém řešit. To nepovažujeme za úplně korektní přístup.

Nemůže jít o politický souboj mezi ČSSD a ANO?

Z mého pohledu jde o věcný, nikoliv politický problém. Ke kauze se vyjádřily i ÚOHS a Evropská komise. Potvrdily, že zřejmě došlo k pochybení, takže já bych za tím nějakou politickou hru neviděl.

Co kauza pro IT sektor v ČR znamená?

Musíme si uvědomit, že je tím ohrožena značná část IT. Jde asi o 450 IT firem v České republice, což je významná množina podniků. Vezmeme-li mimopražské firmy, které nabízejí klientům pokročilejší IT řešení (vyvíjejí aplikace či vlastní software), protože právě pro ně je program určen, tak v tomto segmentu půjde o desítky procent. Bude to pro ně velký zásah do podnikání a pro některé to může být i likvidační. Zasáhne to tedy velkou část trhu. I my se ale aktivně podílíme na jednáních s MPO a věříme, že najdeme řešení, které minimalizuje škody. Není to ale lehké.

Jiří Kvíz (34) Vystudoval mezinárodní vztahy a evropská studia a již deset let se zabývá problematikou fondů EU. Je předsedou výboru pro Strukturální fondy AMSP ČR a pracuje jako hlavní konzultant v poradenské společnosti enovation, která se specializuje na strukturální fondy EU.

Tato kauza ale není jediná. Nedoplácejí žadatelé o dotace obecně na špatný přístup poskytovatele?

To je přesné. Stává se, že ministerstvo udělá chybu a poškozen je žadatel. A to se nestalo jen v tomto případě. Další aktuální kauza se týká programu Úspory energie. Tam je v pravidlech uvedeno, na které výdaje mohou energetické firmy dotaci čerpat. A mezi způsobilými výdaji je projektová dokumentace. Čím větší je projekt, tím robustnější a nákladnější bývá projektová dokumentace. Opět to funguje od roku 2015 a MPO nyní přichází s tím, že tenkrát udělali chybu a projektová dokumentace podle regulí EU v těch výdajích být nemůže. Žadatel udělal všechno dle pokynů MPO, vynaložil spoustu prostředků a někdo mu sdělí: část dotaci nedostanete, protože úřad udělal chybu.

Evropská komise rozhodla o pozastavení certifikace programu OP PIK a peníze bude muset vyplácet stát z vlastních zdrojů. Čerpání v tomto programu nefungovalo tak, jak mělo?

OP PIK se čerpá špatně, to je prostě fakt. Oproti programu OP PI z minulého dotačního období (2007-2013) je to katastrofa. OP PIK se na počátku zanedbal, nastavilo se tam veliké množství byrokracie, nových a nesmyslných administrativních požadavků, které firmy odradily od toho, aby čerpaly. K dispozici bylo celkem 117 miliard a vyčerpáno (po čtyřech letech) jen šest miliard korun! Myslím, že skluz už se bohužel do konce programovacího dohnat nepodaří a všechny prostředky se nevyčerpají. Hodně bude záležet na tom, jak se nastaví dotační výzvy v roce 2018, které ještě mohou čerpání pozitivně podpořit.

