ECB oznámila konec programu nákupu dluhopisů. Úrokové sazby ponechala na minimech

Evropská centrální banka (ECB) tento měsíc ukončí program nákupu dluhopisů, kterým po několik let podporovala inflaci a hospodářský růst v eurozóně. Oznámila to dnes ECB. Zároveň však mírně zhoršila odhady růstu ekonomiky eurozóny pro letošní i příští rok. Upozornila rovněž, že bude ekonomiku dál podporovat, a to například prostřednictvím nízkých úrokových sazeb.