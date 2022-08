V Česku je rekordní nedostatek skladů, ubývá i rozvojových ploch. Vyřešit by to mohla regenerace brownfieldů

Volných skladů je v České republice aktuálně pouhé jedno procento, přičemž poptávka zůstává i nadále vysoká

Analýza společnosti 108 AGENCY nicméně informuje o mírném poklesu. Menší zájem o pronájem mají například firmy z oblasti e-commerce, které takto reagují na vysoké ceny nejen energií a paliv

Podle odborníků bude v budoucnosti stále větší zájem o takzvané brownfieldy. Ty mají vyřešit nedostatek průmyslových ploch

Nabídka volných skladů a výrobních prostor v Česku klesla k rekordnímu jednomu procentu. O volné plochy je nouze především v lokalitách kolem velkých měst. Podle realitně-poradenské společnosti 108 AGENCY bylo na konci června nejvíce volných průmyslových ploch v Plzeňském kraji, Olomouckém kraji a na Vysočině.

Situaci navíc komplikuje poptávka po těchto prostorech, která zůstává vysoká i přes ochlazení globální ekonomiky a řadu negativních faktorů na celonárodní úrovni. Ve druhém čtvrtletí dosáhla celkem 631 849 metrů čtverečních a bez přejednání 489 685 metrů čtverečních. „V obou případech jde o lepší výkon než v předešlém kvartálu,“ komentuje Michal Bílý, analytik 108 AGENCY.

Dodává nicméně, že velkou roli hrál ve statistikách rekordní pronájem průmyslové haly v Chebu. Tam si nejmenovaná distribuční společnost pronajala sklady a kanceláře o celkové rozloze 233 698 metrů čtverečních. „Pokud bychom však odečetli historicky rekordní transakci v Panattoni Parku Cheb, jednalo by se oproti minulému kvartálu o pokles,“ vysvětluje Bílý.

Změna trendu

Napjatá situace na trhu s volnými skladovými prostory panuje v Česku dlouhodobě. Dle údajů společnosti BNP Paribas Real Estate se předloni v tuzemsku pronajalo celkem 1,37 milionu metrů čtverečních skladové plochy. Vloni však bylo toto číslo hravě překonáno, a to již během prvních tří kvartálů. Do podzimu se podle jejích dat stihlo pronajmout dokonce 1,8 milionu čtverečních metrů takovýchto ploch.

Čtvrtletní analýza 108 AGENCY každopádně naznačuje, že vysoká poptávka začala pozvolna klesat. Nižší zájem o pronájem mají například firmy z oblasti e-commerce, kdy je kromě rostoucího nájemného na vině i nižší spotřeba domácností. Některým výrobním podnikům pak kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot a komponent nezbývá nic jiného než svoji činnost značně omezit.

„Všímáme si, že významné množství velkých a středních společností odkládá rozhodnutí o relokaci nebo expanzi na další rok,“ dodává Jakub Holec, ředitel 108 AGENCY, podle kterého na trh průmyslových prostor doléhá nejistý vývoj ekonomiky.

Útlum těžkého průmyslu

Na zásadní převis poptávky nad dostupnou nabídkou zareagovali developeři už loni. Aktuálně 108 AGENCY registruje 1,29 milionu metrů čtverečních nových průmyslových prostor, které jsou ve fázi realizace. Ostatně už ve druhém čtvrtletí bylo na trh dodáno celkem 197 381 metrů čtverečních moderních průmyslových ploch, což je mezikvartální nárůst o 129 procent.

Tento přírůstek se na neobsazenosti ale pravděpodobně příliš neprojeví. Většina ploch již má svého budoucího majitele. S další výraznou výstavbou se navíc vzhledem k současným ekonomickým faktorům příliš nepočítá.

Kvůli nedostatku rozvojových ploch roste momentálně zájem o takzvané brownfieldy a jejich regeneraci. K častější výstavbě na těchto pozemcích podle odborníků přispěje útlum těžkého průmyslu a výroby s uhlíkovou stopou.

Kromě toho vede aktuální nedostatek prostor ke kontinuálnímu růstu cen nájemného. Momentálně se ve většině regionů průměrná cena nájmu dostala nad hranici pěti eur za metr čtvereční. Celorepublikový průměr je pak o dalších padesát centů vyšší. V Praze se cena za metr vyšplhala až na 7,23 eura, naopak nejlevněji lze sklady pronajmout v Jihočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Růst nájemného se podle analytiků nezpomalí ani do konce roku. V okolí velkých měst, kde poptávka stále významně převyšuje nabídku, pak budou ceny stoupat i během roku následujícího, byť už ne tak dynamicky.

Letošek by se co do objemu pronajatých skladových a výrobních prostor mohl dle 108 AGENCY vyrovnat loňskému roku – pakliže ve zbývajících měsících nepřijde žádné výraznější ochlazení trhu. Během roku 2021 pokryly uzavřené nájemní transakce podle jejích údajů plochu o velikosti 2,39 milionu metrů čtverečních.