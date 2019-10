Dejvické monopoly. Trať na letiště vábí developery a trápí obyvatele

Nejprve se ozvali vlastníci nemovitostí podél stávající trasy železnice z Dejvic do Veleslavína, bývalé buštěhradské dráhy. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) původně zamýšlela poslat vlaky po stávající trati, kterou by upravila v původní stopě a na některých místech zahloubila. Tato varianta by logicky vyšla nejlevněji.

Proti však byli majitelé domů podél trati, za něž se postavilo tehdejší vedení radnice Prahy 6. Lidé si stěžovali, že intenzivní provoz i výstavba trati na letiště by je hlukově i jinak zatížily natolik, že by se domy staly neobyvatelnými. SŽDC tedy posléze posunula trať jižněji a zasadila ji do tunelu pod Ořechovkou, a to postupně ve dvou variantách.

Tehdy však pro změnu protestovali majitelé domů v této městské památkové zóně, kde se nachází velké množství jedinečných prvorepublikových vil. Před několika měsíci začali sbírat podpisy pod petici proti této variantě.

„Naše domy, u nichž by bylo nadloží tunelů nižší, než může být u jiných variant, a geologické podmínky problematičtější, mají být ohrožovány více než stavby v jiných variantách trati,“ zdůvodňuje odpor proti této trase člen petičního výboru obyvatel Ořechovky Jaroslav Jelínek.

Změna režimu spodní vody by podle něj mohla způsobit sedání terénu. To potvrdil i posudek, který si obyvatelé nechali zpracovat u odborníka na statiku a dynamiku podloží.

