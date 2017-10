Daňové přiznání? Přenechte ho robotům

Je to neoblíbená činnost pro všechny. Když ale stát natáhne ruku, firmy i občané musí dát své účetnictví do pořádku. Umělá inteligence dokáže alespoň některé rutinní úkony udělat za vás, může odpovídat na jednodušší otázky. Do pěti let by dokonce roboti mohli zvládnout celé daňové přiznání fyzických osob.