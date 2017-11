V České republice jsou obecně výhry z loterií, sázek a jiných her od daně z příjmů osvobozeny. Neplatí to však paušálně.

Dílo náhody

Zjednodušeně řečeno, abyste z výhry nemuseli platit daň, musí jít o hazardní hru. Tu charakterizuje, že do hry jste vložili své vlastní peníze, nesli riziko neúspěchu a výhra či alespoň návratnost vloženého vkladu nebyla nijak zaručena. Výhra byla tedy dílem náhody.

Mantinely pro danění určuje zákon 586/1992 o Dani z příjmů fyzických osob. Od roku 2017 problematiku ještě zpřesňuje zákon 188/2016 o změnách k dani z hazardních her. Potěšitelné je, že rozšiřuje příjmy z výher osvobozené od daně.

Které hazardní hry jsou osvobozeny od placení daně z příjmu tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího hazardní hry, pokud ovšem jejich provozování nebylo obecním úřadem zakázáno hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry hazardní hry provozované na základě právních předpisů obdobných zákonu upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

Pramen: zákon 586/1992

Poměrně suchý a strohý výklad legislativních pravidel je třeba srozumitelně vysvětlit. Jednou větou: od daně z příjmu jsou osvobozeny výhry ze sázek nebo her, které provozuje zahraniční společnost s licencí vydanou v České republice nebo Evropském hospodářském prostoru (EHS).

Co jsou podle zákona loterijní a hazardní hry Tomboly Peněžité, věcné a číselné loterie Výherní hrací přístroje Sázkové hry, u kterých je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích nebo závodech. Kurzové a dostihové sázky Sázkové hry v kasinu a bingo Turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet Elektronické sázky

Pramen: zákon 202/1990 Sb. - o loteriích a jiných podobných hrách

Pojem Evropský hospodářský prostor je v tomto legislativním ustanovení velice důležitý. Protože zahrnuje i Maltu či Gibraltar, kde mnoho provozovatelů her oficiálně sídlí, a to kvůli daňovým úlevám.

Do regulace online her vstoupil v roce 2017 i český stát. Zahraniční operátoři online hazardních her či forexoví obchodníci musí mít od ledna licenci pro činnost v Česku. Tuto povinnost mnoho z nich nesplnilo, a tak je stát upomíná a pokutuje.

Jak zjistit, že má provozovatel platnou licenci

K nejčastějším dotazům hráčů a sázejících na internetu patří otázka: Jak poznám, kde a jakou má konkrétní portál licenci?

„V patičce stránky, nejčastěji úplně dole, je většinou uvedeno na základě jaké licence je portál provozován. V případě, že tam informace o licenci nenajdete, zkuste přejít do obchodních podmínek. Pokud jde o neznámou společnost, doporučujeme informaci o udělení licence zkontrolovat na příslušné webové stránce licenčního subjektu, který tuto licenci vydává,“ radí webové stránky portálu sazkove-kancelare.com.

Kdy a jak výhru zdanit

Pokud vyhrajete v kasinu či sázkové společnosti, které fungují na základě povolení, které bylo vydáno mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor, musíte takovou výhru zdanit.

I zde je ještě další výjimka - pokud nestanoví něco jiného smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou má Česko s příslušnou zemí sjednánu.

Danit budete muset i výhry ze soutěží a akcí, které nepodléhají zákonu 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a to pokud přesáhnou 10 000 Kč.

Tato hranice platí nejen pro hry provozované na internetu, ale také pro v současnosti velmi oblíbené a rozšířené spotřebitelské či znalostní soutěže.

Konkrétně: například výhru 10 000 korun z vědomostní televizní soutěže danit nebudete, pokud jste ale vyhráli byť jen 10 001 Kč, danit své štěstí musíte.

Od roku 2017 pak platí jiná pravidla, výhry už se nedaní srážkovou daní, ale jejich částky se přidávají do obecného základu daně v daňovém přiznání, zároveň si ale jako úlevu můžete uplatnit prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení příjmu z takové soutěže (například cestovní náklady).

Zopakujte si pravidlo o limitu 10 000 Kč Pokud jste našli informaci, že výhry nad 10 000 Kč se musí zdanit, tak to neplatí pro hazardní hry, tomboly nebo bingo Daň z příjmů se vztahuje pro různé spotřebitelské či znalostní soutěže (včetně provozování prostřednictvím internetu) například ze soutěže, kde je okruh soutěžících vybraných pořadatelem (např. TV kvíz), dále výhry z reklamní soutěže nebo losování (např. zájezdová poukázka z losování nebo SMS výhra) jakož i cena ze sportovní soutěže (peněžní nebo nepeněžní výhra na sportovním akcí). Tyto výhry jsou předmětem daně v hodnotě nad 10 000 Kč

Pramen: sazkove-kancelare.com

