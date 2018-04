Dokument čínské státní rady, tedy vlády, počítá s tím, že se Čína stane do roku 2030 nejpokročilejší zemí ve vývoji umělé inteligence. Kromě toho, že má souvislou strategii, má i možnosti, jak tohoto závazku dosáhnout „silou“. Možnost vynutit si cíle své politiky demokratické vlády jinde na světě nemají, upozornila britská redakce časopisu Wired.

Číňané mají prostředky i zkušenosti k tomu, aby realizovali rozsáhlé infrastrukturní projekty. „Čínská touha být do roku 2030 centrem technologických inovací je opodstatněná,“ tvrdí Kchaj-Fu Lee, zkušený tchaj-wanský manažer, jenž prošel americkými firmami Apple, Microsoft a Google na vysokých manažerských pozicích. Nyní vede fond rizikového kapitálu Sinovation Ventures a často se vyjadřuje k vývoji umělé inteligence a k dopadům na budoucnost lidstva. Sám investoval do tří stovek čínských technologických startupů.

Všechna čínská ministerstva, od vědy a techniky po ministerstvo školství, jsou zapojena do vývoje umělé inteligence, tvrdí Lee, který nyní žije v Pekingu. Že komunistická Čína umí rychle provádět svou politiku, ilustruje na příkladě toho, že v roce 2014 zahájila kampaň na podporu podnikání a inovací. Do dvou let po celé zemi vzniklo 66 tisíc technologických inkubátorů.

I když Lee emigroval s rodiči do Spojených států v roce 1973, když mu bylo 12 let, a vystudoval informatiku na Kolumbijské univerzitě, může se zároveň považovat za znalce čínského technologického sektoru. V letech 2005 až 2009 byl prezidentem firmy Google China.

Tvrdí, že firmy jako Alibaba a Tencent velmi dobře konkurují americkým firmám Amazon a Facebook. Navíc mají čínské firmy strukturální výhody, aby americkou konkurenci mohly předstihnout.

Tržní kapitalizace vybraných firem (v mld. USD) Alibaba 456 Amazon 715 Tencent 485 Facebook 486

Tržní kapitalizace k 17. 4. 2018. Zdroj: finance.yahoo.com

„AI využívá jako palivo data a Čína má mnohem více dat než jakákoliv jiná země,“ vysvětlil, proč Čína bude do roku 2030 dominovat v oblasti vývoje umělé inteligence. Například v počtu mobilních plateb Čína předstihla Spojené státy padesátinásobně. Analýza těchto dat roboty může ještě dále zefektivnit pracovní trh v Číně, tvrdí.

Politici v Číně navíc nemusí řešit obavy spotřebitelů o ochranu dat a technologické firmy pracují pod plným dohledem čínských úřadů. Nová pekingská firma SenseTime, jež vyvíjí technologii rozpoznávání obličejů, získala na rozvoj 600 milionů dolarů a odhad hodnoty firmy je na úrovni 4,5 miliardy dolarů. Sama se prohlásila za nejhodnotnější firmu v oblasti umělé inteligence.

Čínští uživatelé internetu jsou přitom ochotni obchodovat se svými osobními daty a berou to jako součást čínské kultury, dodal čínský investor. Výhodou Číny je podle něj i to, že disponuje obrovským počtem studentů technických oborů, kteří mohou přejít do firem pracujících na vývoji AI ve formě strojového učení. Již nyní Čína disponuje čtyřiceti procenty všech odborníků na umělou inteligenci na světě, upozornil týdeník The Economist. I proto by Západ měl špičkové čínské technologické společnosti brát vážně a uznávat je jako špičku v oboru.

Podcenění ohrožuje zejména americký technologický sektor v Silicon Valley, kde stále žije přesvědčení, že se čínské firmy neposunuly dál od napodobování a kopírování technologií západních společností. Říše středu se mezitím stala technologickou supervelmocí.

„Čínští podnikatelé vědí vše o tom, co se děje v Silicon Valley, ale většina lidí ze Silicon Valley o Číně neví nic,“ varoval Lee před ambiciózním technologickým čínským drakem. Americký deník New York Times loni upozornil na to, že Čína rovněž vstupuje jako investor do amerických startupových firem, které pracují na vývoji umělé inteligence pro americké ministerstvo obrany.

