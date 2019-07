Český strojírenský holding koupil mikulovskou MF Energy

Poslední akvizici udělala skupina českých investorů sdružená pod hlavičkou Českého strojírenského holdingu (ČSH). „Kupujeme firmy v dobré kondici s potenciálem dalšího růstu. MF Energy je přesně takovou společností s tradicí přes pětadvacet let,“ řekl týdeníku Euro člen představenstva ČSH Vladimír Mařík.

MF Energy vyrábí zejména lopatky a příslušenství pro plynové, parní a menší vodní turbíny, což jsou technicky komplikované produkty. Firma z Mikulova navíc poskytuje svým zákazníkům i servis. „Máme identifikovány nové výrobky, nové zákazníky i zajímavé synergie se sesterskou firmou Karned Tools,“ dodal předseda představenstva ČSH a nový jednatel MF Energy Jiří Polman.

Nová vlna českého byznysu: Expanduj, dokud můžeš

Český strojírenský holding v loňském roce založila skupina soukromých českých investorů – průmyslníků, finančních investorů a vědců, například dlouholetí partneři poradenské firmy KPMG František Dostálek a Jan Žůrek, Tomáš Korostenský, který působí ve fotovoltaice, zmíněný profesor ČVUT Vladimír Mařík nebo finančník Libor Winkler ze skupiny RSJ. Zaměřují se na firmy s obratem 50 milionů až 500 milionů korun, ve kterých je zajímavý tržní potenciál. Loni koupili děčínskou firmu Karned Tools.

Další akvizici by chtěl holding uskutečnit v horizontu několika měsíců. Do dvou až tří let plánuje vložit do českého strojírenství přibližně jednu miliardu korun.

