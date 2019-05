Češi v pohybu: lidé se nebojí dát výpověď a jít za lepším

Firmy v současné době nabírají každý měsíc nové zaměstnance, často se jim tak sotva daří dorovnat počet těch, kteří ze společnosti odcházejí. Některé, například call centra, se potýkají s téměř 100procentní obměnou lidí.

Nábor nových zaměstnanců a jejich zaškolení pro firmy není jednoduché ani levné. Navíc se tak odčerpává část prostředků, které by mohly investovat do inovací a rozvoje.

Věrní řidiči autobusů

Nejvyšší míra fluktuace je podle údajů portálu Profesia.cz v oborech marketing, reklama a PR, v cestovním ruchu a gastro službách. Z profesí „vedou“ specialisté na sociální média a typicky sezonní zaměstnání, jako je animátor volného času, plavčík nebo barman. Naopak věrnými zaměstnanci jsou kromě vyššího managementu překvapivě také řidiči autobusů, účetní, správci budov a strojvedoucí.

„Obecně lze říci, že menší tendenci fluktuovat mají lidé, kteří investovali nějaké úsilí, aby se dostali na své místo,“ říká Michal Novák z Profesie.cz. „Ať už jde o obory, které vyžadují dlouhodobější vzdělávání, nebo pozice, na které se lidé musejí postupně propracovat, typicky manažerské posty.“

„U nás se vyšší míra fluktuace týká zejména pozic na provozní úrovni, menší naopak v administrativě,“ říká Radoslav Kavulič, personální ředitel SSI Group.

„Vnímáme i regionální rozdíly: například v Praze je vlivem širší nabídky pracovních pozic fluktuace vyšší v porovnání s oblastmi severních Čech či Moravy. Na druhé straně díky vyšší koncentraci pracovní síly je pro nás snazší pokrýt pozice v Praze než v krajích, kde je sice míra nezaměstnanosti vyšší, ale paradoxně máme mnohem větší problémy pozici za odcházejícího zaměstnance obsadit,“ doplňuje Kavulič.

Kromě finančních pobídek hraje v úvahách o novém zaměstnavateli velkou roli i touha po změně a větší možnosti seberealizace. To dokládá i fakt, že nejčastěji mění místo lidé ve věku 21 až 22 let, kteří se již rozkoukali ve svém prvním zaměstnání, do kterého nastoupili po střední škole nebo vyučení, a hledají jiné možnosti uplatnění. Potom míra fluktuace s věkem klesá, i když lze pozorovat mírný nárůst kolem 50. roku věku.

Nebereme každého

„Firmy se velmi rychle učí problém s nedostatkem zaměstnanců řešit – zčásti řeší tento problém cizinci, kteří nemají tak vysoké požadavky, zčásti moderní technologie. V pozicích, kde to je možné, totiž zaměstnance nahradily stroje – roboty, což bude trend i v dalších letech. I z toho důvodu firmy nyní hojně poptávají pracovníky z oblastí vývoje elektroniky a programování průmyslové automatizace,“ vysvětlila Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka Advantage Consulting.

„Někteří uchazeči získali představu, že firmy potřebují zaměstnance tak zoufale, že přijmou každého. To není pravda. I přes nedostatek pracovních sil si firmy své zaměstnance vybírají – stále platí, že než přijmout nespolehlivého člověka, raději nechají pozici nějaký čas neobsazenou,“ řekla Martina Látalová, obchodní ředitelka Advantage Consulting.

Jak si říct o víc peněz? „Přijít za nadřízeným s tím, že panuje nízká nezaměstnanost, a tak chci přidat, není dobrý postup,“ upozorňuje Tomáš Surka, ze společnosti Devire. Žádost o vyšší mzdu je lepší spojit s dokončením úspěšného projektu nebo s jiným pozitivním výsledkem, který má pracovník právě za sebou. Vhodným argumentem pro žádost o vyšší plat je nově získaná kvalifikace. O kolik peněz navíc si může zaměstnanec říct? Vhodných je pět až deset procent. K většímu navýšení může dojít, pokud zaměstnanec povýší nebo v situaci, kdy dostane více zodpovědností než doposud. A jak se připravit na to, že nadřízený zvýšení platu odmítne? Je dobré s nadřízeným probrat, proč žádosti nevyhověl, a zkusit si nastavit cíle nebo podmínky, které už příště zvýšení mzdy přinesou.

