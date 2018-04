Praha už volá. Hotely v metropoli letos výrazně podraží

Potenciál pro růst ceny pokojů v hotelích ve vybraných 12 evropských městech podle PricewaterhouseCoopers (PwC) je nejvyšší ve městech Porto, Amsterodam, Lisabon a Praha. V roce 2018 by ceny pokojů měly růst v Praze o 6,8 procenta, v příštím roce o 3,4 procenta.

Města s předpokladem nejvyššího růstu cen hotelových pokojů Město Růst RevPAR v % v roce 2018 Růst RevPAR v % v roce 2019 Porto 10,3 5,2 Amsterodam 7,1 3,5 Lisabon 7,0 6,5 Praha 6,8 3,4 Milán 3,9 2,6

Pozn.: Ukazatel RevPAR (Revenue per Available Room) ukazuje cenu za disponibilní pokoj. Jedná se o součin průměrné ceny pokoje za noc (ADR – Average Daily Rate) a průměrné obsazenosti v procentech. Zdroj: PwC

V odhadu obsazenosti hotelových pokojů je Praha v evropské špičce. Pro tento rok má být na třetím místě, v roce 2019 se má dělit o první a druhé místo s Londýnem. Praze má pomoci zejména to, že je považována za bezpečné evropské město a také má dojít k nárůstu počtu ruských turistů do hlavního města České republiky.

Obsazenost hotelových pokojů (v %) Město 2017 2018 2019 Londýn 81,7 82,0 82,3 Amsterodam 81,5 81,8 81,6 Praha 79,9 81,0 82,3

Pro roky 2018 a 2019 se jedná o odhad. Zdroj: PwC

V absolutních cenách pokojů je Praha na posledním místě ze sledovaných měst. První je Ženeva, druhá Paříž, třetí Curych. V Praze byla průměrná cena za pokoj v hotelu v roce 2017 85,6 eura (2178 korun), v tomto roce má být cena 92,6 eura (2356 korun) a v roce 2019 95,5 eura (2430 korun). V Ženevě má tento rok stát pokoj v průměru 241,6 eura, v Paříži 236,2 eura a v Curychu 197,1 eura. Jen Berlín a Praha se dostaly s cenou pod sto eur za noc.

Regulace cestovnímu ruchu nepomůže

PwC upozornila i na rostoucí konkurenci portálů sdíleného ubytování, zejména Airbnb. Fenomén má dvě strany mince. Na jedné straně bere hotelům zákazníky, na druhé přináší vyšší tržby v rámci celého turistického ruchu restauracím a dalším službám.

Firma varuje před regulací, hoteliéři by měli sledovat trendy v ubytování a umět se přizpůsobit poptávce turistů. Měli by se snažit o autentickou atmosféru ve svých hotelích. Nabízet jiné služby lidem na obchodní cestě a lidem, kteří se přijeli do daného města pobavit.

Praha má podle PwC výhodu v tom, že je kromě své krásy považována ze velmi bezpečnou turistickou destinaci. V milionové metropoli dochází spíše k rekonstrukcím starších budov a přeměnám kancelářských prostor na hotely, než k výstavbě nových hotelů, upozornila poradenská společnost.

Související články: