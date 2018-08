Britská vláda zveřejnila žebříček kvality bank. V Česku nic podobného nehrozí

Jaká je nejlepší a nejhorší bankovní instituce ve Velké Británii podle zákazníků? Na tuto otázku chtěla znát odpověď britská vláda. Vládní úřad pro trh a konkurenceschopnost oslovil 16 tisíc občanů. Ti hodnotili banku, u které mají běžný účet. Odpovídali na otázku, zda by banku doporučili svým známým a kamarádům. Hodnotili také kvalitu internetového a mobilního bankingu, podmínky kontokorentu a služby na pobočkách.

Je to poprvé, kdy se vláda dotazuje přímo zákazníků bank. Výsledek musí ukázat jednotlivé bankovní domy na svých pobočkách, upozornil server lovemoney.com. Jedná se o součást vládní politiky vůči finančnímu sektoru, který má být více transparentní. Banky ve Spojeném království mají také zveřejňovat incidenty, kdy byla narušena bezpečnost dat. Toto opatření má začít platit od února 2019.

V Česku hodnotí bankovní služby řada soukromých specializovaných internetových stránek. Jedním z nejstarších projektů jsou bankovnipoplatky.cz, které založil Patrik Nacher. Poslanec a zastupitel (zvolený za ANO jako nestraník) měl být lídrem pražské kandidátky Babišova hnutí pro podzimní komunální volby. V červenci byl nahrazen ředitelem finančně poradenské firmy Fincentrum Petrem Stuchlíkem.

Shodou náhod Stuchlíkova firma pořádá anketu Banka roku. Finanční domy hodnotí porota 50 odborníků. V kategorii nejdůvěryhodnější banka hlasuje veřejnost.

Nástroj pro měření kvality bank

Nacher pro Euro.cz uvedl, že Evropské komise tlačí na členské státy, aby činily kroky pro lepší informovanost klientů bank. „Každá země by měla mít nástroj k měření ceny bankovních služeb. To je správná cesta,“ vysvětlil.

Na svém webu má kalkulátor bankovních poplatků, kde si lidé mohou porovnat nabídky jednotlivých bank. Na jeho vývoji spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové. Kupodivu jej ale za 13 let, po dobu, kdy server provozuje, žádná státní instituce nevyzvala ke spolupráci.

Sám ale odmítl, že inicioval, aby vláda zadávala podobný průzkum jako kabinet v Londýně. „Neplánuji to, nepůsobilo by to věrohodně,“ dodal. Vláda by podle něj měla především podporovat finanční gramotnost obyvatel ČR a nezávislé informace o bankovních službách. Zbytek má vyřešit konkurence na bankovním trhu.

Kabinet ale podle poslance může finančně podpořit úřad finančního arbitra, který bezplatně rozhoduje spory mezi klienty a finančními institucemi. Úřad arbitra je přetížen, lidé čekají na jeho rozhodnutí několik měsíců.

Šéfredaktor serveru banky.cz Petr Jermář považuje krok vlády Theresy Mayové za čistý populismus. „Český bankovní trh považujeme za vysoce efektivní a pro klienty přehledný. Moderní nízkonákladové banky nabízejí klientům velmi zajímavé podmínky, na což jsou postupně nuceny reagovat i zavedené banky. Portál Banky.cz nabízí zdarma přehledné srovnávače všech bankovních produktů, který odhalí i skryté poplatky. Stát určitě nemá z veřejných peněz organizovat žádné průzkumy spokojenosti klientů bank. Stejně jako v případě sektorových daní jde o čirý populismus, který se v konečném důsledku obrací proti zájmu občanů v podobě dražších služeb či nehospodárně vynaložených peněz ze státního rozpočtu,“ reagoval pro Euro.cz.

Jak dopadlo srovnání bank ve Velké Británii?

Nejlépe Britové hodnotili internetovou banku First direkt (ta ale nemá kamenné pobočky), Metro Bank a stavební spořitelnu Nationwide, jež nabízí i bankovní služby. Metro Bank má nejlepší služby na pobočkách.

Z tradičních bank si nejlépe vedla Barclays, jež skončila na pátém místě. Na konci žebříčku se umístila Royal Bank of Scotland a Scotland's Clydesdale Bank. Do průzkumu byly zařazeny banky, které mají alespoň 150 tisíc klientů s běžným účtem.

Doporučili byste poskytovatele svého běžného účtu známým a příbuzným? Pořadí Název banky Počet kladných odpovědí (v %) 1 first direct 85 2 Metro Bank 83 3 Nationwide 73 4 Coventry Building Society 68 5 Santander 64 5 Barclays 64 7 Halifax 61 7 Yorkshire Bank 61 9 Lloyds Bank 60 9 NatWest 60 9 TSB 60 12 Bank of Scotland 57 13 HSBC UK 55 13 The co-operative bank 55 15 Clydesdale Bank 49 15 Royal Bank of Scotland 49

Zdroj: GfK

