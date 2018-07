Pražský lídr ANO Stuchlík prodal podíl v kontroverzní firmě Fair Credit

Například u hotovostní půjčky 50 tisíc korun splácené po dobu 78 týdnů činí úrok 21,27 procenta a RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která udává, o kolik člověk zaplatí víc, dosahuje 157,85 procenta. V Indexu odpovědného úvěrování, který vydává organizace Člověk v tísni, se Fair Credit umístil třicátý ze 42 hodnocených společností.

„Rozhodl jsem se k 31. červenci 2018 prodat svůj podíl ve společnosti Fair Credit. Vedly mě k tomu četné dotazy novinářů a fakt, že toto téma se objevovalo v každém rozhovoru a překrývalo prostor pro témata Prahy a mojí kandidatury,“ uvedl Stuchlík.

Podnikatel a zakladatel společnosti Fincentrum Stuchlík nahradil v čele pražské kandidátky ANO Patrika Nachera, kterého dříve v referendu vybrali pražští členové hnutí. Stuchlíkovo angažmá ve Fair Creditu záhy vzbudilo kritiku. Stuchlík uvedl, že společnost Fair Credit je pro něj jednou z mnoha pasivních investic a investoval do ní až poté, co se ujistil, že funguje eticky správně. Půjčky jsou podle něj drahé, ale odpovídá to míře rizikovosti u tohoto typu úvěrů.

