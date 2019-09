Bob a Bobek a Schillerová: jak dodržet 40miliardový deficit

Tím nejvykrmenějším je nepochybně novela daňového řádu, jejímž smyslem je podle vlády ulehčit podnikatelům. Ve skutečnosti je pravý opak tristní pravdou. Podle Zprávy ke státnímu rozpočtu 2020 tato novela hodí do erární kasy o 16,2 miliardy více díky posunu splatnosti vratek DPH o 15 dní.

Jednoduše řečeno, finanční úřady budou příští rok přeplatky DPH, které by měly podle stávající právní úpravy být vyplaceny v posledních dvou týdnech roku 2020, odesílat až v prvních dvou týdnech ledna 2021. Vláda tedy pomáhá podnikatelům tak, že si od nich bez jejich souhlasu půjčí bezúročně 16 miliard, přičemž další vratky budou pochopitelně také o dva týdny posunuty. Je to samozřejmě pouze jednorázový dodatečný příjem a v dalších letech by se neměl opakovat, pokud samozřejmě vláda nehodlá takto svérázně pomáhat podnikatelům i nadále a lhůty na výplatu vratek opět neprodlouží.

Další pozoruhodností, jíž se vláda doposud nepochlubila, je fakt, že po letošním vysátí 18 miliard korun z privatizačního fondu, počítá s dalšími šestnácti a půl miliardami na příští rok, které se objeví v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Citelné přilepšení rozpočtovým příjmům pak představuje prodej emisních povolenek, které vytrvale zdražují a jejichž výnos je na letošek rozpočtován ve výši 7,4 miliardy a v příštím roce dokonce už 17,3 miliardy. V reálu jde o dodatečné zdanění firem a domácností, které vyšší ceny povolenek musí zaplatit v cenách energií.

Vláda počítá s růstem výnosů i dalších daní. Především těch vybíraných z mezd. V případě daně z příjmů je to sice jen devět miliard navíc, ale sociální pojištění má vynést navíc dalších 33 miliard. To předpokládá udržení vysokého růstu mezd i v příštím roce. V případě daní z hříchu, tedy z tabáku a alkoholu, to pak hodí také slušných téměř deset miliard. Celkově příjmy rozpočtu mají být vyšší o těžko uvěřitelných 113 miliard.

Celková souhrnná daňová kvóta proto stejně jako v předchozích šesti letech roste a dosahuje už 35,9 procenta. Ještě v roce 2015 byla na úrovni 32,6 procenta. V dnešních cenách si tak stát vezme od občanů příští rok o nějakých 170 miliard více, než by si bral při daňovém zatížení odpovídajícím stavu před čtyřmi lety.

