Bezos zbohatl vykořisťováním zaměstnanců, tvrdí Ocasio-Cortezová. Amazon se brání

„Pokud je Bezosův status miliardáře založen na tom, že platí lidem ‚hladové‘ mzdy a odpírá jim zdravotní péči, tak je to problém,“ řekla Ocasio-Cortezová, která patří do krajně levicového křídla Demokratické strany, v rozhovoru pro televizi ABC News. Na doplňující dotaz, zda si skutečně myslí, že Bezos je miliardářem kvůli nízkým mzdám, odpověděla, že je to určitě jeden z důvodů. Zároveň dodala, že by Bezos měl platit vyšší daně, zvýšit zaměstnancům benefity a zajistit jim zdarma vysokoškolské vzdělání.

Ocasio-Cortezová se proti Amazonu vymezuje dlouhodobě. Byla například jednou z největších odpůrkyň plánu společnosti na vybudování sídla na Long Islandu u New Yorku, ze kterého internetový gigant nakonec vycouval.

Amazon si tentokrát nechce nechat od své tradiční kritičky nic líbit a proti jejímu vyjádření se vymezil. „Tato obvinění jsou absurdní,“ uvedla společnost v prohlášení. „Zaměstnanci Amazonu dostávají plat začínající na 15 dolarech za hodinu.“ Společnost dále uvedla, že zaměstnancům, kteří se rozhodli dále se vzdělávat, hradí prostřednictvím programu Career Choice 95 procent nákladů. Podle šéfa komunikace společnosti Jaye Carneyho bere 42 procent Američanů méně než zaměstnanci Amazonu.

Minimální mzdu v USA zvyšoval Amazon loni v říjnu po kritice, která společnosti vyčítala velkou platovou nerovnost. Nové minimum stanovila právě na 15 dolarů na hodinu a zaměstnanci, kteří tuto mzdu už pobírali, dostali přidáno. Společnost zároveň apelovala na zvýšení celonárodní minimální mzdy, která od roku 2009 činí 7,25 dolaru na hodinu. V USA Amazon zaměstnává 250 tisíc lidí na plný nebo částečný úvazek a dalších 100 tisíc nabírá na sezónní práce.

V České republice zvyšoval Amazon platy zaměstnancům naposledy loni v srpnu, kdy hodinová mzda stoupla o jedenáct procent ze 135 na 150 korun hrubého. V současnosti požadují odbory desetiprocentní nárůst platů. Amazon si chce nechat vypracovat analýzu platů v oboru, která bude mít vliv na další vyjednávání. Vedoucí odborářů Ivo Mayer už pohrozil stávkou, kterou by odboráři připravili na vrchol sezony před Vánocemi.

Technologické firmy jsou v defenzivě - často ze špatných důvodů. Na ty dobré teprve pomalu dochází. Čtěte více v eseji Hromy budoucích bouří

Celosvětově pro Amazon pracuje přes půl milionu lidí. Toto číslo se výrazně zvýšilo po investici do vyspělých center a akvizici společnosti Whole Foods za 13,7 miliardy dolarů.

Jeff Bezos, jehož hodnotu majetku odhaduje agentura Bloomberg na 119 miliard dolarů, je poslední dobou oblíbeným terčem amerických demokratů. Kromě Ocasio-Cortezové se do něj opřel i prezidentský kandidát – a podle průzkumů nejvážnější konkurent Donalda Trumpa – Joe Biden. „Nemám nic proti Amazonu, ale žádná společnost, která vydělává miliardy dolarů, by neměla platit nižší daně než hasiči a učitelé. Musíme odměnit práci, ne jen bohatství,“ uvedl Biden na twitteru.

I tento útok vyvolal u Amazonu reakci. „Od roku 2016 jsme na korporátních daních zaplatili 2,6 miliardy dolarů,“ uvedla společnost. „Platíme každou penny, kterou máme dát. Kongres vytvořil daňové zákony tak, aby vyzývaly společnosti k reinvesticím do americké ekonomiky. To jsme udělali. Předpokládáme, že Bidenovy stížnosti směřují na daňový zákon, ne na Amazon.“

Dále čtěte: