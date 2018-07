Alexina malá domů: hlasový asistent straní Amazonu

Prodej zboží prostřednictvím hlasových asistentů po celém světě roste. Největší podíl na trhu hlasových pomocníků má americká firma Amazon podnikatele Jeffa Bezose, který se stal nejbohatším člověkem moderní historie s hodnotou majetku přesahující 150 miliard dolarů.

Nástupu prodeje zboží přes hlasové asistenty se obávají mnozí maloobchodníci v Německu. Hlasová asistentka Alexa od firmy Amazon reaguje i na požadavky zákazníků v němčině. Již nyní má Amazon na německém trhu 46procentní podíl na tržbách internetových prodejů a stoupající obliba nákupu zboží přes hlasového asistenta tento trend ještě zvýrazní, obávají se drobní prodejci.

Baterky i kapsle s kávou od Amazonu

Pokud si totiž virtuální asistentce řeknete „potřebuji baterie“, nabídne vám produkty, jež vyrábí Bezosova společnost, v tomto případě AmazonBasics. A podobné to je u dalšího zboží, pokud jej vyrábí některá z dalších značek Amazonu. U kapslí do kávovarů to je například značka Solimo.

Většina zákazníků po nabídce robota řekne „pokračuj“. U zákazníka dochází k iluzi, že se jedná o interakci s prodejcem, ale je to promyšlená strategie, jak zvyšovat příjmy mateřské společnosti, napsal deník Handelsblatt.

„Hlasoví asistenti rozhodují o tom, jaký produkt je od daného obchodníka objednán. V delším časovém horizontu to bude znamenat, že marketing uskutečněný hlasovými asistenty bude důležitým faktorem úspěchu nebo neúspěchu jednotlivých výrobků a maloobchodních prodejců,“ varoval ředitel německého svazu maloobchodníků HDE Stephan Tromp.

Existenční hrozba

Pokud prodejce nebude spolupracovat s výrobcem hlasového asistenta, bude velmi těžké jej porazit. „Mohou se stát existenční hrozbou pro maloobchodníky,“ potvrdil Achim Himmelreich, odborník na internetový maloobchod v konzultační společnosti Capgemini. Poradenská společnost OC&C uvedla, že 85 procent zboží, které hlasový asistent nabídne, si spotřebitelé skutečně koupí.

V tomto roce by služby hlasového asistenta měla využít miliarda lidí. Amazon v tomto segmentu dominuje, v prvním kvartále tohoto roku měl tržní podíl nově prodaných přístrojů s hlasovým asistentem 43,6 procenta. Na druhém místě byla firma Google se službou Google Home s podílem 26,5 procenta. Na třetím místě je čínská Alibaba s 7,6 procenta. Amazon prodal za první tři měsíce tohoto roku 4 miliony kusů zboží objednaného přes hlasového pomocníka.

Proč platit třetí straně?

„Otázkou pro mě je to, kolik z mých těžce vydělaných peněz chci nebo musím zaplatit třetí straně za to, že vstoupí mezi mě a zákazníka,“ klade si obecnou otázku viceprezident firmy Rewe Group Jan Kunath. Do portfolia skupiny patří i řetězce Billa nebo Penny.

Malí hráči většinou nemají prostředky pro vývoj aplikací pro přístroje využívající hlasové asistenty, mnozí velcí hráči nechtějí platit technologickým firmám provizi za zprostředkování prodeje svého zboží. Maloobchod pravděpodobně čeká další vlna prodejů a akvizic.

