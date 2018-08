Bezdomovce straší bezhotovostní budoucnost. Už nyní nemají lidé drobné

Jednoduché placení kartou nebo přes mobilní aplikaci ohrožuje bezdomovce. Lidé, kteří žijí na ulici, už nyní zaznamenávají trend, že lidé mají po kapsách stále méně mincí. Proto se obávají doby, kdy lidé přestanou používat hotovost úplně, uvedl to britský server Wired.co.uk.

Ilustroval to zkušeností Natalie, které je 27 let a vyrostla v severním Londýně. Poprvé skončila na ulici v roce 2014. Podruhé to bylo na konci roku 2017 a na ulici žije dodnes. Tvrdí, že lidé dávají bezdomovcům stále méně peněz, protože je jednoduše po kapsách nemají. Kolemjdoucí se dokonce omlouvají bezdomovcům za to, že v peněžence kovové drobné nemají.

„V roce 2014 se zdálo, že mají daleko více peněz na rozdávání. Bylo to mnohem víc než poslední zimu. Nyní to je o mnoho horší,“ prohlásila Natalie. V zimě je obecně solidarita větší než v létě, protože je horší počasí.

Že je hotovost v Británii na ústupu, ukazuje i to, že každý měsíc zmizí na ostrovech tři stovky bankomatů. Bankám se nevyplatí je udržovat. Nyní je 40 procent plateb ve Spojeném království prováděno hotově, v roce 2006 to bylo 62 procent všech plateb. V roce 2026 by měl podíl klesnout na 21 procent.

Pro bezdomovce, kterých je v zemi 300 tisíc, začíná být bezhotovostní společnost velkým problémem. Jde to tak daleko, že někteří prodejci časopisu Big Issue (v ČR to je Nový prostor) už mají čtečky na platební karty, aby měli vyšší příjmy. Většina z nich si ale nemůže zařídit bankovní účet, protože na jeho založení je potřeba adresa bydliště. Těžkosti bezdomovců ukazují na obecnější problém. Chudí nebo starší lidé trpí v současném světě tím, že nemají přístup k novým technologiím.

