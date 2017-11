Že se licitace s Islámábádem a Bangkokem vyvíjí velmi nadějně, si Euro ověřilo minulý týden během rozhovorů na leteckém veletrhu Dubai Airshow. Takové informace pak potvrdilo i několik zdrojů z pražského ministerstva obrany. „Zatímco Thajsko má s používáním tréninkových L-39 dlouhé zkušenosti, Pákistán zase potřebuje podzvukové bitevníky a řešení typu L-159 se zdá ideální,“ sdělil Euru vysoce postavený úředník ministerstva.

Thajské letectvo provozuje letku 40 strojů L-39ZA/ART Albatros. I když před několika lety ohlásilo, že výcvikovou skvadronu do budoucna výrazně omladí – už podepsalo nákup 12 jihokorejských letounů T-50TH za celkových 258 milionů dolarů – albatrosů se nechce úplně vzdát.

„Roli tam hraje i to, že Thajsko stejně jako my používá supersoniky Jas-39 Gripen a thajští piloti jezdí do Česka trénovat,“ popisuje ministerský úředník. Jinými slovy – podzvukové L-39 a L-159 jsou při výcviku považovány za ideální stupeň mezi vrtulovými letouny a jednomotorovým švédským gripenem.

Aero Vodochody tak Bangkoku s největší pravděpodobností nabídne model L-39CW. „Jde o remotorizace a vybavení novou avionikou stávajícího letounu L-39C, která může zákazníkovi posloužit i jako mezikrok před pořízením letounů nové generace,“ přibližuje Tobiáš Tvrdík, mluvčí Aera. Letounem nové generace Tvrdík myslí stroj L-39NG. V halách Aera se na nich pracuje od letošního léta, první letoun by měl být kompletně vyroben v roce 2019.

