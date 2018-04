Další gripeny pro Česko? Rozhodne se příští rok

„Karla Šlechtová o věci neformálně diskutovala v únoru na Mnichovské bezpečnostní konferenci se svým švédským protějškem Hultqvistem,“ upřesňuje Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany.

Další česko-švédské jednání proběhlo před dvěma týdny na letecké základně v Čáslavi. Podle informací zveřejněných na webu ministerstva během tohoto Gripen Future Meetingu zaznělo, že optimální varianta vyzbrojovací koncepce také počítá s navýšením počtu provozovaných supersoniků.

Jan Pejšek tvrdí, že i v Čáslavi šlo pouze o nezávaznou výměnu informací. „Do budoucna ale není tato varianta vyloučena. Příští rok se bude aktualizovat Koncepce výstavby Armády ČR a ministryně bude chtít znát i názor velení armády na rozvoj nadzvukového letectva,“ dodává nicméně Pejšek.

Pokud by se Praha rozhodla pro přikoupení dalších gripenů, využít by teoreticky mohla i starší stroje Jas-39 C/D švédského letectva. To nyní přezbrojuje na modernější variantu E/F.

Diskuze o nákupu dalších stíhaček není nová. Místo dnešních 14 strojů počítaly dřívější plány rovnou s 24 nadzvukovými letouny.

