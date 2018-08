Bayer se s koupí Monsanta přepočítal. Odškodnění za Roundup ho může stát biliony

Dlouho odkládaná akvizice se po schválení americkým regulátorem trhu uskutečnila letos v červnu za 63 miliard dolarů (1,4 bilionu korun). Německý chemický a farmaceutický gigant Bayer koupil amerického výrobce hnojiv a herbicidů Monsanto.

Šéfovi společnosti Bayer Werneru Baumannovi trvalo dva roky, než rekordní zahraniční akvizici dokončil. Tak velký nákup před ním žádný německý manažer neuskutečnil. Bohužel přichází v nejméně vhodnou dobu. Soud v San Francisku přiznal školnímu správci odškodnění za používání herbicidu Roundup ve výši 39 milionů dolarů, protože jeho používání výrazně přispělo k jeho onemocnění rakovinou. Firma má zaplatit dále pokutu ve výši čtvrt miliardy dolarů. Celkový postih tak činí 289 milionů dolarů.

„Co by bylo za jiných okolností důvodem k oslavám, se stalo bezprecedentní katastrofou,“ napsal německý deník Die Welt. Akcie Bayeru na frankfurtské burze od začátku roku klesly o dvacet procent.

Problém je v tom, že v současnosti probíhá pět tisíc soudních sporů kvůli údajné škodlivosti glyfosátu. Stát Kalifornie má tuto látku na seznamu karcinogenních látek. Požadavek firmy Monsanto, aby byla odstraněna, soud zamítl.

Vločky s glyfosátem

Americkou veřejnost také straší zjištění, že v mnoha výrobcích z ovesných vloček, které jedí ráno děti ke snídani, byly nalezeny stopy glyfosátu. Nezávislý laboratorní test odhalil, že z 45 výrobků s obilovinami obsahovalo 43 vzorků stopy této chemikálie. Herbicid Roundup je přitom ve Spojených státech nejrozšířenějším přípravkem na hubení plevele.

Manažeři firmy Monsanto loni vyvolali bouři nevole také v Evropě, když odmítli účast na veřejném slyšení před Evropským parlamentem o účincích glyfosátu.

Bayer musel kvůli koupi navýšit své zadlužení na 35,6 miliardy eur (915 miliard korun) upozornila banka JP Morgan. Podle analytiků to je neúměrně vysoké zadlužení při očekávaném ročním zisku 9 miliard eur.

Navíc pokud by firma Monsanto prohrála veškeré soudní spory a musela vyplácet vysoké odškodné jako v případě amerického školníka, německý vlastník by se nedoplatil. Spor by jej stál 1,3 bilionu eur (33 bilionů korun), vypočítala britská banka Barcleys. I když připustila, že se nejedná o pravděpodobný scénář. „To by nemohla pravděpodobně zaplatit žádná společnost na světě,“ napsal německý deník.

Pro srovnání se uvádí případ americké firmy DuPont. Loni se dohodla v takzvané teflonové aféře na vyrovnání ve výši 671 milionů dolarů (15 miliard korun). Z původní sumy 1,6 milionu na jednoho žalobce nakonec vyvázla chemička s odškodněním 189 tisíc dolarů.

V Německu se připomíná i akvizice banky Deutsche Bank, jež v roce 1999 koupila americkou banku Bankers Trust. Nakonec musela odepsat miliardy dolarů a z tohoto nákupu se nikdy pořádně nezotavila.

Šéf Bayeru Baumann před koupí akcionářům sliboval, že rekordní transakcí vytvoří hodnotu pro akcionáře a pro celou společnost Bayer. Zatím přebral s Monsantem zejména jeho problémy.

