Fiat Chrysler jedná o fúzi s Renaultem. Vznikla by třetí největší automobilka na světě

Na jednání obou automobilek o chystaném spojení už v sobotu upozornily zdroje listu Financial Times (FT). Francouzská firma přijetí nabídky od FCA podle agentury DPA dnes potvrdila a oznámila, že její dozorčí rada se o ní dopoledne poradí a následně se k ní písemně vyjádří.

„Navrhovaná fúze by dala vznik globálnímu výrobci automobilů, který by byl vynikající co do příjmů, objemu, ziskovosti a technologií a byl by prospěšný také pro akcionáře,“ uvedl ve svém oznámení Fiat Chrysler. Mezi oběma společnostmi se prý už jednalo také o určení produktů a regionů pro spolupráci. Ročně by podniky mohly za prodej aut utržit pět miliard eur (129 miliard korun).

Renault už dlouho tvoří alianci s japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi. V této trojici loni prodaly 10,76 milionu automobilů. Pokud by se k nim přidaly vozy od FCA, bylo by to více než 15 milionů vozů. Tím by výrazně předehnaly dosavadního lídra trhu Volkswagen, který loni prodal 10,83 milionu vozů.

V portfoliu FCA jsou mimo jiné značky Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep nebo Maserati. Skupina podle svých údajů dává práci 199 tisíc zaměstnanců.

Tlak na spolupráci výrobců automobilů zvyšuje potřeba elektrifikace, investic do technologií pro propojená a autonomní vozidla a také zpřísnění emisních předpisů.

