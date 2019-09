Apple uvede své filmy nejprve v kinech, až poté na vlastní internetové televizi

Renomovaní filmoví tvůrci se často bránili tomu, aby se jejich díla promítala pouze na malých domácích obrazovkách, uvedla agentura Reuters. Nápad má společnosti Apple umožnit v boji o talenty konkurovat hollywoodským studiím.

Jedním z prvních filmů z dílny výrobce chytrých telefonů iPhone promítaných v kinosálech bude snímek On the Rocks. Dílo režisérky Sofie Coppolové s hercem Billem Murraym by podle WSJ mělo vstoupit do kin v polovině příštího roku.

Disney+ bude levnější než konkurenční Netflix. Láká na seriál s oblíbenou postavou ze Star Wars

na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

M50d AT Sport Výbava:

First Class 2 722 028 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda 3 sedan Hybrid Hybrid Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv G/90 kW Výbava:

G122 510 482 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai ix20 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6i Výbava:

Trikolor Plus 279 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 849 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI 88 kW Výbava:

Trikolor 4 730 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 445 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Entry 379 990 Kč

s DPH Detail skladem Lexus RX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

450h AWD Výbava:

Executive Plus Panoramatic 1 520 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail

Disney upevní svou pozici největší mediální společnosti na světě ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

Služba Apple TV+ má zahájit provoz 1. listopadu. Filmy na Apple TV+ budou k dispozici za pět dolarů měsíčně (asi 118 korun), což je méně než polovina základního předplatného Netflixu.

Apple se do streamování pustil poměrně pozdě - potřebuje se odlišit a vykompenzovat fakt, že rivalům zatím nemůže konkurovat co do šíře nabídky jednotlivých titulů. Do tvorby originálního obsahu letos hodlá investovat dvě miliardy dolarů (asi 47 miliard korun), což je ale jen pětina prostředků, kolik uvádí, že na ni věnuje Netflix.

Dále čtěte:

Výnosné remaky: Disney na filmových předělávkách vydělal přes sedm miliard dolarů

Největší firmou světa je dle tržní kapitalizace Microsoft. Po sedmi letech vystřídal na čele žebříčku Apple

Netflix roste pomaleji, než očekával. Dominantní pozici na trhu chce ale udržet